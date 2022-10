Le chevalier Adrian von Bubenberg s'est rendu en Terre sainte en 1466

Une inscription ancienne portant le nom d'un chevalier suisse a été découverte sur le site du tombeau du roi David, sur le mont Sion à Jérusalem, a annoncé jeudi l'Autorité israélienne des antiquités.

L'un des héros les plus admirés de Suisse, le chevalier Adrian von Bubenberg, s'est rendu en pèlerinage en Terre sainte en 1466.

La découverte des archéologues travaillant sur le mont Sion a été faite dans le cadre d'un projet mené par l'Autorité des antiquités sur le complexe du tombeau du roi David, qui vise à documenter les inscriptions laissées sur les murs par les pèlerins chrétiens et musulmans.

Le projet a, jusqu'à présent, révélé plus de 40 inscriptions dans différentes langues et des emblêmes familiaux de chevaliers médiévaux.

"Pendant la période mamelouke, entre 1332 et 1551, l'ensemble des bâtiments adjacents à la tombe traditionnelle du roi David appartenait aux moines de l'ordre catholique franciscain. Le bâtiment a servi de monastère et d'auberge pour les pèlerins occidentaux, qui ont laissé leur empreinte sur les murs", ont déclaré les chefs de projet Michael Chernin et Shai Halevi de l'Autorité israélienne des antiquités.

AHMAD GHARABLI / AFP Des juifs ultra-orthodoxes prient à l'intérieur du tombeau du roi David dans la vieille ville de Jérusalem, le 12 mai 2014.

Ces récentes découvertes ont été rendues possibles grâce aux nouvelles capacités technologiques développées par l'Autorité des antiquités dans le cadre des recherches menées sur les manuscrits du désert de Judée. La méthode utilise la photographie multispectrale pour mettre en lumière des inscriptions qui se sont effacées au fil des ans et sont devenues invisibles à l'œil humain.

Une inscription au charbon de bois portant le nom et l'emblême héraldique de la famille von Bubenberg a notamment été retrouvée. Militaire et homme politique suisse du 15e siècle, von Bubenberg a joué un rôle central dans la défense de l'indépendance de la Suisse face aux menaces extérieures au cours du Moyen Âge.

Aujourd'hui, il est considéré comme un héros national suisse, avec de nombreuses rues portant son nom et une statue de lui ornant une place centrale de la ville de Berne.

L'Autorité des antiquités a déclaré que son fils, Adrian (II) von Bubenberg, a également visité Jérusalem et qu'il était donc impossible de savoir avec certitude qui était derrière l'inscription.

Il n'en reste pas moins que cette découverte constitue un lien direct entre la Suisse médiévale et Jérusalem, a déclaré l'autorité.