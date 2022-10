BD en Israël : une nouvelle génération

Le marché israélien de la bande dessinée est un tout petit marché. Il faut publier à l’étranger pour être lu

En Israël, il faut bien chercher pour dénicher les nouveaux talents de la bande dessinée. En attendant de faire connaître leur nom, certains publient de leur côté ou dans des anthologies de BD en hébreu. Mais ils le savent : c’est à l’étranger qu’ils pourront sortir de leur niche.

Culture Les BD israéliennes traduites en français

Et pour cause : Israël étant un marché très réduit, c'est hors de ses frontières - en France ou aux Etats-Unis de préférence - qu'il faut publier pour être lu. Rutu Modan ou Asaf Hanuka notamment, font partie des talentueux auteurs israéliens de BD déjà remarqués et appréciés dans l'Hexagone.

Nir Levie suit leurs traces. Sans trop y croire, cet architecte et artiste de Tel-Aviv a envoyé son roman graphique "Bioripple" en anglais au prestigieux label Heavy Metal, équivalent américain de Metal Hurlant. Bien lui en a pris puisque sa production, qui campe une ville du futur dans laquelle des astéroïdes-policiers traquent les dissidents qui tentent d'échapper à une puissante intelligence artificielle, a été publiée en avril dernier.

Dans une ville du futur, des androïdes ont remplacé la police

“J'ai étudié l’architecture à l'université de Tel-Aviv. Là-bas, je dessinais beaucoup, surtout des villes imaginaires. Quand j’ai eu mon diplôme, j’ai pris tous ces dessins et ces peintures et j’ai commencé à les transformer en histoires. “

"J'écris en anglais parce qu'ici, en Israël, il n’y a pas beaucoup d'amateurs de BD disposés à lire en hébreu. Mon partenaire, qui est aussi mon éditeur, me corrige et améliore un peu mon écriture."

Culture/Nir Levie Bioripple de Nir Levie

Si cet outsider, fan de Moebius, avait publié directement en Israël et en hébreu, pas sûr que son talent aurait suffi à lui faire traverser les frontières. Quand on n'a pas tapé dans l’œil des Américains, il faut au moins un agent littéraire français de passage à Tel-Aviv, comme Nicolas Grivel, pour se faire remarquer. Le passage obligé des jeunes talents de la bande dessinée : Animix, le festival international de la caricature, de la bande dessinée et des animés qui se tient chaque année en août dans la Ville blanche.

“Ce que je viens chercher ce sont des raconteurs d'histoires, de nouveaux talents. La qualité des écoles d'art en Israël, que ce soit Bezalel à Jérusalem ou Shenkar à Tel-Aviv, me permet de faire de très heureuses rencontres à ce festival. Toute une nouvelle génération inspirée par Rutu Modan ou Michel Kichka", relate Nicolas Grivel.

Les talents de la bande dessinée se retrouvent chaque année au festival Animix

Récemment en France, Aya Talshir a publié Deux ans dans les rangs, le quotidien d’une jeune Israélienne en service militaire. Tohar Sherman-Friedman s’est elle faite connaître avec Les Filles sages vont en enfer, BD autobiographique sur son enfance dans une implantation juive de Cisjordanie. De son côté, Erez Zadok a illustré la vie de Bill Finger, co-créateur de Batman.

En attendant de se faire connaître, certains publient de façon indépendante ou dans des anthologies de BD israéliennes telles que Primitives, vendues sur le site Barhash parrainé par l'artiste Keren Katz.

"C'est le rêve de tous les artistes israéliens de publier en anglais ou en français, mais ça reste très difficile. Beaucoup d’entre eux publient d’abord en français ou en anglais et plus tard en hébreu", explique Nissim Hizkiyahu, directeur artistique du festival Animix. "C’est un tout petit marché et de nombreux éditeurs ne veulent pas publier parce que ça coûte trop d’argent et que le marché est réduit. Mais les artistes trouvent tout de même un moyen de diffuser leur travail, même si ça prend plus de temps."

Michael Pick incarne ainsi ce que l'on trouve souvent en Israël : un artiste discret qui s'auto-édite et n’en fait pas son gagne pain. Ce graphiste de métier n’attend pas de toucher le pactole avec son histoire de super-héros en hébreu comparable visuellement au style Marvel.

“Je travaille avec Amazon. J’imprime juste le nombre de comics dont j’ai besoin pour présenter mon travail au Festival Animix : 20 ou 30 exemplaires… Et pour l'événement d'après, en fonction du nombre vendu, j’en imprime d’autres. Je ne veux pas trop en imprimer parce que je suis un indépendant, je travaille avec une seule librairie", explique Michael Pick.

Imiter la concurrence ou voler de ses propres ailes ? En 2019 c’est Piece of Mind, un roman graphique de science-fiction illustré par un diplômé de l'école Shenkar, qui a remporté le premier prix du manga au Japon. Mais cette publication a vite rejoint la case des ovnis oubliés.

En Europe , les publications biographiques ou documentaires made in Israël semblent de plus en plus appréciées. Dans les allées du festival Animix à Tel Aviv, ce sont les super-héros américains qui semblent faire l’unanimité. Qu’est-ce qui retient la nouvelle génération de crever la bulle et publier ses propres histoires fantastiques pour ce public à l’affût ? Le fait peut être qu'Israël soit tellement versé dans la politique, avec moins de temps pour rêvasser ?

Quand on regarde les dessins d’Avi Katz, 72 ans, un homme de l’ancienne génération passé de l'illustration d’anthologies de science-fiction dans les années 80 à la caricature politique, on trouve pourtant une mine d’or pour ceux qui cherchent une histoire dessinée palpitante 100% israélienne : M. Spock avec une kippa Enterprise ou Theodor Herzl rêveur dans l’espace, sont quelques unes des couvertures très réussies de la vieille revue The Tenth Dimension.

“Je dessinais de la science-fiction depuis très jeune mais il n’y avait pas vraiment de travail dans l'illustration en Israël alors, la plus garde partie de ma vie, j’ai illustré des livres pour enfants et j’ai travaillé pour des magazines, plutôt dans l'actualité et la politique. Mais je saisis toujours les opportunités pour illustrer de la science-fiction. Pour mon propre plaisir", dit Avi Katz, qui affirme que "la nouvelle génération de la bande dessinée israélienne arrive tout doucement”.