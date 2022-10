Des auteurs français accusés de "sionisme" annulent leur participation à un festival littéraire au Liban

"Je ne permettrai pas à des sionistes de venir au Liban et de répandre leur venin" (M. Mourtada)

Plusieurs auteurs français célèbres, parmi la centaine invitée, ont renoncé à participer au festival de littérature "Beyrouth Livres", après avoir été accusés de sionisme. Les organisateurs ont toutefois annoncé que l'événement organisé par la France au Liban et qui a commencé mercredi était maintenu.

Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Pascal Bruckner et Eric-Emmanuel Schmitt, tous les quatre membres du jury du prix Goncourt, dont les finalistes doivent être annoncés depuis Beyrouth, ont pris la décision de ne pas se rendre dans la capitale libanaise.

Mohammad Mourtada, le ministre libanais de la Culture, avait accusé sur les réseaux sociaux certains auteurs devant participer à l’évènement sans les nommer, de soutenir "le sionisme".

Elie sans interdit / i24NEWS Le philosophe et écrivain Pascal Bruckner

"Certains auteurs se sont désistés en raison de la situation sécuritaire dans le pays, et d'autres pour des raisons personnelles", indique cependant un communiqué des organisateurs du festival.

Mohammad Mourtada, proche du mouvement chiite Amal allié au Hezbollah pro-iranien, avait affirmé qu’il "ne permettrait pas à des sionistes de venir parmi nous et de répandre le venin du sionisme au Liban".

L’écrivain franco-libanais Sélim Nassib s’est quant à lui dit "profondément dégoûté" par les propos du ministre et a également annulé sa venue. Son dernier roman intitulé Le Tumulte, dont le héros est un juif libanais, devait être présenté lors de ce festival.

"Beyrouth tient tête aux sionistes", se félicitait le quotidien libanais pro-Hezbollah Al-Akhbar, dans un article paru mercredi.

Le Liban et Israël sont techniquement en guerre et des campagnes visent régulièrement des auteurs et artistes accusés de "normalisation" avec Israël. En 2016, l’auteur franco-libanais Amin Maalouf, lauréat du prix Goncourt, avait été la cible d'une campagne au Liban pour avoir accordé une interview à un média israélien.