L'acteur Ian Ziering jouera dans la série israélienne de télé-réalité "GoalStar"

L'acteur Ian Ziering (alias Steve Sanders) connu pour son rôle dans la célèbre série Beverly Hills 90210 et Sharknado, se lance dans un nouveau projet.

Ian Ziering va jouer dans la série de télé-réalité israélienne GoalStar, qui provient d'ADD Content, la société qui distribue la série originale sur laquelle est basée Euphoria de HBO.

L'acteur de 58 ans, qui a également joué dans la série DC Swamp Thing, participera à la onzième saison de l'émission, dont le tournage doit commencer en Grèce.

La série est diffusée sur le réseau Hot Cable en Israël.

Créée par Yaron Lictenstein et Eliav Goldfryd, la série voit dix célébrités entrer dans un camp d'entraînement intensif, dirigé par deux entraîneurs légendaires, pour tenter de former une équipe de football victorieuse.

Ils vivent ensemble pendant plusieurs semaines et sont filmés 24 heures sur 24 alors qu'ils affrontent une série d'adversaires pour remporter le prix ultime. Chaque semaine, ils affrontent une série d'adversaires, dont une équipe féminine, une équipe de police et des champions de ligue nationale, avec un seul objectif en tête : atteindre la finale de la coupe et devenir les champions "GoalStar".

La saison à venir fait suite à des saisons tournées en Argentine, au Mexique, en Thaïlande, au Brésil et au Maroc, ainsi qu'à trois saisons d'une version féminine de l'émission, GirlStar.

"C'est une émission tellement amusante. En tant que personne compétitive, j'ai vraiment hâte d'en faire partie", a déclaré Ian Ziering.