OPINION La bêtise, le Liban et le Goncourt, par Valérie Abecassis

La puissance du Goncourt, c’était la lumière qui devait éclairer pour un temps ce pays déchiré

La bêtise a ceci de rassurant en ce qu’elle ne déçoit jamais et, comme l’eau, elle est partout.

Mercredi 26 octobre, devait s’ouvrir, à Beyrouth, l’évènement Beyrouth Livres auquel une centaine d’auteurs français étaient invités. Et, plus fort encore, à cette occasion, une petite délégation française (bedonnante, ils mangent régulièrement et très très bien au Goncourt) devait annoncer les finalistes du fameux Prix littéraire au bandeau rouge.

Et voilà que Mohammad Mourtada, proche du mouvement chiite Amal, et accessoirement ministre de la Culture accuse certains auteurs de soutenir "le sionisme". Et pof. Nous y voilà

La puissance du Goncourt, c’était la lumière qui devait éclairer pour un temps ce pays déchiré. Royaume pillé de ses richesses, vidé (en partie) de ses intellectuels, abandonné par sa bourgeoisie, ses artistes, ses merveilleux créateurs de mode et son peuple, où il n’est question que de débrouille, de trafics, de corruption, d’arrangements, de survie pour ceux qui peuvent.

Dernier signe de ce déclin offert par l’actualité: la propagation "accélérée" du choléra et son eau contaminée. Le Liban, ex-phare du Moyen Orient, dont les députés libanais ont une nouvelle fois échoué à élire un successeur à leur président de la République, Michel Aoun.

Le Goncourt et Beyrouth Livres c’était donc une pause, une halte, une parenthèse qui brassait des invités venus de partout, où l’on aurait dû parler livres, littérature, fiction, docs, essais, échanges. Les noms de Amin Maalouf, Khalil Gibran, Lamia Zadie, Selim Nassib, Ethel Adnan (artiste ) Selim Gosshub, Diane Mazloum auraient peut-être été évoqués (même pas abordée la question du taux d'alphabétisation, d’accès à la culture gratuite, ou du ridicule nombre de livres traduits en arabe, non non même pas). On aurait dû parler de la vie.

Et voilà que Mohammad Mourtada, proche du mouvement chiite Amal, et accessoirement ministre de la Culture (donc un type chargé de la culture), accuse, le 8 octobre, certains auteurs participant au festival, de soutenir "le sionisme". Et pof. Nous y voilà.

Les auteurs en question, on les imaginait plutôt se la kiffer dans un hôtel beyrouthin plaqué marbre

Même si ce ministre a retiré son communiqué des réseaux sociaux, même si l’on peut imaginer qu'au Liban, comme partout sur la scène politique, il a été poussé par cette drogue qui consiste à vouloir absolument partager son opinion personnelle avec tous, on en reste bouche bée, affligés devant une telle absurdité.

Selon l’AFP, Mohammad Mourtada (dont la formation est alliée au Hezbollah pro-iranien, ennemi juré d'Israël), n'avait pas précisé à quels auteurs il faisait allusion. Mais il avait affirmé qu'il "ne permettrait pas à des sionistes de venir parmi nous et de répandre le venin du sionisme au Liban".

AFP / Ludovic MARIN L'écrivain français Pascal Bruckner arrive pour une rencontre avec une soixantaine d'intellectuels et le président français dans le cadre du "Grand débat national" le 18 mars 2019

Ainsi donc, pour les nommer, Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Pierre Assouline et Eric Emmanuel Schmitt (membre de l'Académie Goncourt) ont décidé évidemment de ne pas se rendre au Liban. "Certains auteurs se sont désistés en raison de la situation sécuritaire dans le pays, et d'autres pour des raisons personnelles", ont indiqué les organisateurs. Mais la lumière est éteinte.

Les auteurs en question, on les imaginait plutôt se la kiffer dans un hôtel beyrouthin plaqué marbre, avoir un peu chaud et s'éponger le front, aller serrer des mains molles aux réceptions divers, dans les consulats et ambassades, chercher un peu d’alcool et refuser les baklawas, plutôt que de parler Herzl et premier congrès de Bâle... Mais bon. Mourtada aura confirmé une chose, pour ces abrutis-là, Israël est partout, et surtout dans les livres. Et dans le fond c'est tant mieux.