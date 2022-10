Prix Wizo 2022 : la littérature juive récompensée après trois ans d’absence

Les livres mettent en avant deux grands principes du judaïsme : la transmission et l'enseignement

Après trois ans d'absence pour cause de pandémie de Covid-19, c'est dans une ambiance chaleureuse que plus de 50 personnes se sont réunies jeudi après-midi, à l'occasion de la remise de prix littéraires de la Wizo pour l'année 2022, à la mairie du 16ème arrondissement de Paris.

Cette année, Anne Berest avec le best-seller "La carte postale" a remporté la prestigieuse palme d'or, Nelly Ben-Israël avec "Ella, l'espoir au loin", le prix israélien, et le prix français a été accordé à Laurence Couquiaud avec "Visa pour l'éternité". Depuis 1948, le prix Wizo du livre a pour objectif de promouvoir la culture juive et la littérature israélienne contemporaine.

Laurence Coquiaud, avec "Visa pour l'éternité", est revenue sur la fascinante histoire de l'agent de renseignement et diplomate Chiune Suhigara, dont les visas ont sauvé des milliers de Juifs de la barbarie nazie. Lors de la remise du prix, Mme Coquiaud n'a pu contenir son émotion : "C'est un immense honneur de recevoir ce prix. Je suis très heureuse de tous vous voir réunis autour de la littérature, de la culture juive et surtout pour honorer l'histoire de cet homme hors du commun", a-t-elle déclaré. "Les prix les plus prestigieux en littérature sont ceux des lecteurs et des lectrices donc j'en suis encore plus honorée".

"Visa pour l'éternité" peint, selon l'auteure, une "réalité historique des faits", en partie grâce à Nobuki, fils de Chiune Suhigara, qui a ouvert à l'écrivaine ses archives familiales en dévoilant des témoignages exclusifs.

"Je ne suis pas juive mais peut-être l'ai-je été dans une autre vie?", a lancé celle qui a été transformée par un voyage en Pologne et dont le livre réunit deux pans essentiels de sa vie : le Japon et la culture juive.

Nobuki, le fils de Chiune Sugihara, venu spécialement d'Anvers pour l'occasion accompagné de son épouse, a suscité un tonnerre d'applaudissements. "C'est un honneur que d'assister à cette remise des prix avec ce livre qui évoque les actions de mon père", a affirmé M. Sugihara à i24NEWS.

Nelly Ben Israël, venue de Jérusalem avait elle aussi fait le déplacement pour recevoir le prix Israël pour son tout premier roman "Ella, l'espoir au loin", un ouvrage dédié à l'identité et la reconstruction de soi. Le personnage principal Ella, dont les parents sont des survivants de la Shoah traumatisés par la guerre, a un besoin de liberté et de recherche de la vérité. Une véritable fresque qui fait voyager le lecteur dans la France des années 60 et 70, en Espagne, mais aussi en Israël.

"C'est un roman en deux tomes, la suite sortira le mois prochain", a annoncé l'auteur, après avoir remercié chaleureusement le comité pour son vote. "C'est un rêve qui se réalise", a confié l'écrivaine.

Enfin, le livre d'Anne Berest qui "a remporté trois fois le nombre de voix habituellement attribuées" n'a pas reçu le trophée traditionnel, mais la magnifique plume d'or, avec son livre "La carte postale" déjà plusieurs fois récompensé. L'enquête autour de cette "mystérieuse" carte postale captive les lecteurs et ramène l'auteure à ses origines et à son identité. "Je n'aurais râté cette après-midi pour rien au monde tant vous, les lectrices de la Wizo, êtes chères à mon cœur", a-t-elle affirmé.

"Je me sens particulièrement honorée par cette récompense. Ce livre a été sans doute le plus difficile à écrire dans ma vie et plus d'une fois, je me suis sentie découragée parce que la tâche me semblait trop grande pour moi. Mes ancêtres, nos ancêtres, m'ont donné le courage d'aller au bout de ce livre", a-t-elle souligné en remerciant sa mère "sans qui elle n'aurait jamais pu écrire ce livre".

Le maire du 16ème arrondissement Francis Szpiner a félicité les lauréates et loué les qualités de l'organisation qui milite pour l'éducation et soutient le statut des femmes depuis 1920. "Ma mère était membre de la Wizo, je connais la qualité de cette organisation et les trois livres choisis, compte tenu de mes origines et de mon histoire familiale, me touchent", a-t-il affirmé.

"Cette remise de prix représente le fruit d'un travail d'une année de lecture" et la célébration de livres qui mettent en avant deux grands principes du judaïsme : la transmission et l'enseignement", a affirmé Lauriane Boukris, la responsable culturelle de la Wizo.

Les trois lauréates, qui ont fièrement posé ensemble après la remise des prix, espèrent maintenant voir leur œuvre traduite en plusieurs langues et, pourquoi pas, être adaptée pour le 7ème art.