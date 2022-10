Le prix littéraire des Inrockuptibles décerné à Lola Lafon pour un livre sur Anne Frank

Lola Lafon avait eu le privilège de passer une nuit dans la Maison Anne Frank à Amsterdam

Le magazine Les Inrockuptibles a décerné mardi son prix du roman ou récit français à Lola Lafon pour un livre sur Anne Frank intitulé "Quand tu écouteras cette chanson".

Paru aux éditions Stock en août, l'ouvrage fait partie de la collection "Ma nuit au musée". En l'occurrence, l'autrice avait eu le privilège de passer une nuit dans la Maison Anne Frank à Amsterdam, lors de l'été 2021.

"J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank, je me préparais à être au diapason du vide, à le recevoir. Je me trompais. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets", écrit la romancière, remarquée avec "La Petite Communiste qui ne souriait jamais" sur l’ancienne gymnaste roumaine Nadia Comaneci, et "Chavirer".

Le prix du roman ou récit étranger des Inrocks est allé à l'Américaine Eileen Myles pour "Chelsea Girls" (éditions Sous-Sol). Cette poétesse, dans un livre paru en 1994, et traduit en français près de 30 ans plus tard, raconte comment elle a quitté sa campagne pour s'imposer dans le milieu "underground" à New York.

Le prix du premier roman ou récit a été décerné à Maria Larrea pour "Les gens de Bilbao naissent où ils veulent" (éditions Grasset). L'autrice y raconte comment elle a découvert être issue d'une adoption illégale. Le dessinateur Luz et la romancière Virginie Despentes ont reçu le prix de la bande dessinée pour "Vernon Subutex, seconde partie" (Albin Michel).

Le jury a enfin attribué le prix de l'essai à Paul Audi pour "Troublante identité" (Stock), l'autoportrait d'un philosophe français natif du Liban.