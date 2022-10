La soprano française Emma Shapplin va se produire en Israël en 2023

Son premier album s'était vendu à 160 000 exemplaires en Israël

La soprano française, Emma Shapplin, donnera une représentation au centre culturel de Tel-Aviv le 31 janvier prochain avec un spectacle de son répertoire dans un style "spectaculaire et immersif".

La plupart de ses chansons sont en latin et en italien ancien, et correspondent à la plus pure tradition de l’opéra classique.

Emma Shapplin, aujourd’hui considérée comme une diva, a commencé sa carrière musicale à l'âge de 18 ans comme chanteuse classique avant de s’essayer au hard rock. Sous l’influence de nombreux artistes, son style a évolué en un genre unique, empreint de divers types musicaux tels l’opéra, la pop, le rock électronique ou encore la musique d'église classique.

Sur la scène de Tel-Aviv, la chanteuse, accompagnée d’un groupe de musiciens et d'une grande chorale, interprètera ses plus grands tubes, issus notamment de l’album Venere.

Son premier album s'était vendu à 160 000 exemplaires en Israël, ce qui en avait fait à l’époque l’album le plus vendu en Israël par un artiste non israélien chantant dans une autre langue que l'anglais.

Emma Shapplin admet avoir un lien particulier avec Israël, même si ses venues dans le pays sont rares. Le premier spectacle qu’elle y avait donné, en 1999, à Césarée, avait été filmé et est devenu son seul album live.

Trois fois, en 2003, 2009 et 2015, la soprano avait décidé de démarrer ses tournées mondiales en Israël, prouvant son amour pour le pays : "J’ai langui Israël et suis à chaque fois très heureuse d’y revenir", a-t-elle demandé de transmettre au public israélien.