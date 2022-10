iCinema permet aux francophones israéliens de visionner les derniers films américains en version française

Qui n'a jamais fredonné la musique d’un film grand spectacle ou même d'un Disney ? Ces bandes musicales originales, aussi célèbres que les films, seront célébrées le 31 octobre à Tel Aviv lors d'un Ciné-Concert de iCinema qui fête ses dix ans en Israël.

Depuis 2012, iCinema produit des événements et distribue des films d’Universal Studios, Warner Bros et Walt Disney. La filiale permet à la communauté francophone israélienne de redécouvrir le plaisir d’aller au cinéma et de visionner les derniers films américains en version française.

Le 31 octobre, pour cette grande soirée anniversaire, un orchestre composé de 50 musiciens et artistes interprétant les plus grandes musiques de film seront sur scène, et joueront des musiques mythiques de films entrecoupées de projections cinématographiques.

"Mon rôle de chef d’orchestre est de transmettre la musique, de me connecter aux musiciens et au public et de servir de canal. Ces mêmes émotions nous sont procurées par le cinéma, qui lui même est inspiré de la vie. Pour toutes ces raisons, ce projet me tient à cœur", se réjouit le chef d’orchestre Zvi Carméli.

iCinema distribue actuellement en Israël la comédie Ticket To Paradise avec George Clooney et Julia Roberts, ou encore le nouveau DC Comics “Black Adams” dans différentes salles de cinéma en Israël.

Pour réserver ses places : Grande soirée du 31 octobre à Tel Aviv, CinemaCity Glilot, à 20h.