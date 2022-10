“Fière d’être juive”, Gal Gadot répond à Kanye West

Gal Gadot a publié une photo d’elle portant une étoile David, légendée du mot " fière "

L’actrice israélienne Gal Gadot s’est associée à la vague de soutien, manifestée aux Juifs, de la part de nombreuses stars américaines sur les réseaux sociaux après la polémique déclenchée par les propos antisémites de Kanye West.

Une bannière favorable au rappeur avait aussi été suspendue au-dessus d'une autoroute de Los Angeles samedi. On pouvait y lire "Kanye avait raison à propos des Juifs".

L’interprète de Wonder Woman, israélienne devenue star aux USA, a ainsi publié, sur ses comptes Instagram et Twitter, une photo d’elle portant une étoile David autour du cou, simplement légendée du mot "fière".

Les récents dérapages du rappeur Kanye West ont suscité de nombreuses réactions aux États Unis, de la part de célébrités juives ou non juives mondialement connues.

Les sœurs Gigi et Bella Hadid, qui ne manquent généralement pas une occasion de critiquer Israël, flirtant régulièrement avec les poncifs antisémites ont elles aussi manifesté leur soutien à la communauté juive. "Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif", avait posté Gigi Hadid dimanche sur Instagram, tandis que sa soeur Bella, en couple avec Mark Calman, semble elle aussi avoir fait amende honorable depuis plusieurs mois déjà.

Evan Agostini / Invision via AP 2020 © Gal Gadot

Outre les sœurs Hadid, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, ex épouse de Kanye West, Amy Schumer, David Schwimmer, Jamie Lee Curtis, John Legend et bien d'autres se sont également opposés au rappeur, et ont affiché leur appui à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

La vague de soutien sur les réseaux sociaux avait commencé lorsque l'épouse de l'acteur et comédien juif Jerry Seinfeld, Jessica, avait appelé ses amis à partager le message "Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif". Par ailleurs, les marques Balenciaga et Adidas, qui avaient des contrats juteux avec Kanye West, ont décidé en réaction de cesser leur collaboration.