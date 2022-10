Disparition de Pierre Soulages, le maitre de l’outre noir

Ses toiles noires font ressortir la lumière

Lorsque Pierre Soulages, le maitre de l’outre noir, avait 100 ans, il fut exposé au Louvre, un privilège dont peu ont bénéficié de leur vivant.

C’était l’exposition événement de l’hiver et même de l’année : le troisième peintre à avoir eu ce privilège vivant après Chagall et Picasso. Des milliers de visiteurs étaient venus admirer des toiles noires, aussi bien au Louvre qu’à Beaubourg qui, pour l’occasion, avait mis en valeur sa propre collection.

Pourquoi une telle fascination, un tel succès depuis plus de 40 ans, qu’est-ce que les gens voient dans ces monochromes ? "Moi je vois comme une Mer ici, la nuit, comme des vagues au crépuscule" ; "On peut y voir du tourment, de le réflexion… Du bonheur aussi bien que ce soit noir".

FRANCOIS GUILLOT / AFP Tableau de Pierre Soulages lors d'une visite de presse avant le vernissage de l'exposition au musée du Louvre, à Paris, le 6 décembre 2019

Les toiles sont toutes nommées par leurs dimensions et leur année de création. Soulages ne donne pas de nom et n’oriente donc pas l’interprétation : "Certains ont parlé de hiéroglyphes, d’autre de la calligraphie japonaise .. Soulages dit que chacun voit ce qu’il veut".

Chacun y voit ce qu’il veut, mais ce qui revient très souvent, c’est le mot lumière, ainsi que des valeurs positives et non la mélancolie, le deuil ou l’intrigue, des valeurs souvent accolées à cette couleur: "Ces petits interstices de lumière sont des espaces qui laissent en transparence un espace autre qui est protégé par cette structure monumentale, c’est la présence de la lumière par soustraction", indique Camille Morando, responsable de la documentation des œuvres au centre Pompidou.

ERIC CABANIS / AFP Musée Soulages à Rodez

Soulages lui même ne disait pas autre chose que cela : ses toiles noires font ressortir la lumière. Puisqu’on ne percera pas le mystère du pourquoi, on peut au moins expliquer le comment : l’outre-noir de Soulages tenait à sa façon de travailler, comme tous les fans le savent : toujours au sol, toujours avec des outils ou des objets et très rarement avec des pinceaux, c’est un travail de la matière.

"Il n’y a qu’un pigment noir mais grâce aux stries crées par Soulages on peut y voir du vert du bleu du blanc et une certaine luminosité qui va changer selon la lumière et selon le mouvement du spectateur".

A 100 ans il peignait encore, au sol et en noir. Pierre Soulages a traversé le siècle et tous ses drames sans que jamais son Noir ne soit sombre. Le noir, une couleur d’espoir ? Pierre Souages est mort avant-hier, il avait 102 ans.