Poush est une des résidences d'artistes les plus pointues du moment. A Aubervilliers, quelque 250 artistes étrangers résident et travaillent, dont des israéliens, iraniens, algériens. Sujet à voir en intégralité dans Culture, le magazine de Valérie Abecassis sur i24NEWS, ce soir à 21hfr et 22hil.