"4 jours et demi à Paris", la plongée photo parisienne de Gilad Bar Shalev

"Les Parisiens ont une gueule, un style, quelque chose de propre à Paris"

"Les Parisiens sont beaux, ils dégagent quelque chose de particulier, un style que l'on ne trouve pas ailleurs". Gilad Bar-Shalev, photographe israélien de 41 ans, a passé 4 jours et demi à Paris en janvier dernier. Ils en a tiré des photos, des portraits, mais surtout l'envie d'y retourner.... "Peut-être pour travailler sur la communauté juive".

Gilad Bar Shalev Portraits de Parisiens, par Gilad Bar Shalev

Aujourd'hui, il expose une partie de sa virée parisienne à l’Institut français de Tel Aviv. Des portraits, son genre préféré, réalisés au hasard des rencontres, dans la rue, des images de Parisiens qui l'ont interpellé, "parce qu'ils ont une gueule, un style, quelque chose de propre à Paris". Une photographie intimiste, sublimée par le noir et le blanc, et les rues de la capitale française.

La photographie documentaire et de portrait de Gilad Bar-Shalev s’inscrit dans la tradition de la photographie classique du milieu du 20ème siècle : le photographe travaille à l’ancienne, en argentique de moyen et grand format. Adoptant une approche directe de ses sujets, il cherche à les capturer dans leur environnement naturel, tout en gardant cet équilibre ténu entre cette intrusion soudaine dans leur monde et le respect de leur espace personnel.

Gilad Bar-Shalev est né et a étudié à Jérusalem. Il est membre de la Indie Photography Group Gallery, un espace coopératif d’exposition photographique situé à Tel Aviv. Attachés à la photo documentaire et au portrait, il a un studio à Tel Aviv où il réalise des photos de mode et de publicité. Il collabore au journal Haaretz.

Institut français de Tel Aviv, jusqu'au 9 décembre