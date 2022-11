Cinéma : Huppert et Lucas Bravo, d'"Emily in Paris", dans un film autour d'une robe Dior

La comédie met en scène une femme de ménage du Londres d'après-guerre

Une actrice française iconique, Isabelle Huppert, et une star de l'ère des séries, Lucas Bravo : tous deux sont mercredi à l'affiche d'"Une robe pour Mrs. Harris", production américano-britannique qui flirte avec les clichés sur la France et sa capitale.

Cette comédie dramatique est adaptée d'un roman américain de Paul Gallico. Elle met en scène une femme de ménage du Londres d'après-guerre (Lesley Manville), qui tombe en travaillant sous le charme d'une robe Dior.

Elle décide alors de s'envoler pour Paris pour s'acheter la plus belle des robes.

"Je souhaitais tourner avec des acteurs français pour que le film soit vraisemblable et authentique et ne pas tomber dans un conte déconnecté de la réalité", explique le réalisateur Anthony Fabian, qui a également enrôlé Lambert Wilson.

Dans sa quête, la femme de ménage croise Madame Colbert (Isabelle Huppert), qui travaille pour la maison de haute couture Dior, ou encore André Fauvel (Lucas Bravo), le comptable timide au grand charme.

"Ce personnage si réservé me rappelle ma timidité pendant mon adolescence. Jouer ce rôle a eu un effet cathartique: je me suis libéré de ma petite blessure d'ado", avoue Lucas Bravo, 34 ans et 1,8 million d'abonnés sur Instagram, qui parle couramment anglais et dont la popularité a explosé après avoir joué le rôle de Gabriel dans la série "Emily in Paris".

Pour "Une robe pour Mrs. Harris", qui flirte, comme la série diffusée sur Netflix, avec les clichés sur la France et Paris, ville de l'amour et de la mode, il a fallu recréer au mieux l'univers de la haute couture avec "l'aide de la maison Dior. Pendant la pandémie, c'était difficile d'obtenir certains tissus et on a eu besoin de plus de 9 mois pour créer les robes !", raconte le réalisateur britannique.