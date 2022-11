Le chanteur Amir a vendu un million d'albums depuis le début de sa carrière

"J’avoue que je saisis à peine la dimension de ce nombre"

C'est avec fierté et émotion que le chanteur franco-israélien Amir a reçu samedi soir lors de son concert au Zenith de Paris, une plaque de son équipe pour célébrer son premier million d'albums vendus depuis le début de sa carrière.

"Aurais-je les mots justes pour exprimer ma gratitude ? Probablement pas… j’avoue que je saisis à peine la dimension de ce nombre mais d’avoir osé choisir le chemin qui mène à vous, entre les doutes et les embûches… et de savoir qu’aujourd’hui il est devenu des dizaines de chansons qui nous rapprochent, me rend heureux. Et complet. Merci", a-t-il exprimé sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans.

Révélé dans le télécrochet "The Voice" en 2013, Amir a enchainé les tubes depuis "J'ai cherché", titre qui a représenté la France à l'Eurovision en 2016 et a sorti depuis trois albums. Mais l'artiste a plus d'une corde à son arc puisqu'il a incarné à guichets fermés Alfred Nakache, celui qu'on appelle "le nageur d'Auschwitz", au théâtre Édouard VII, avec "Sélectionné".