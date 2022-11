La performeuse ORLAN est en Israël

Cette photographe, vidéaste, sculptrice, performeuse a mis très haut la barre de l'art expérimental

ORLAN est en Israël et c’est une chance. Ce n’est pas la première fois, mais c’est la première fois que cette artiste française expérimentale propose une exposition. C’est la galerie Chelouche, nouvellement installée à Jaffa, qui lui offre son sublime espace, vestige d’un palais Ottoman voûté à souhait.

ORLAN y propose Opéra de Pékin, une série de dix photos format géant, portraits ultra colorés et ultra pop.

A première vue, les grimaces, les couleurs, le contraste avec les pierres de Jaffa et ses bougainvilliers fonctionne bien, c’est même rigolo. Mais, de plus près, chaque image peut se voir autrement.

Il suffit de télécharger une application (qui pendant l’expo ne marchait pas très bien) et, subitement, le visage maquillé d’ORLAN fait bondir un avatar, une géante qui apparaît sur le téléphone.

Et là, cela devient plus intéressant ou ludique. Qu'est-ce qu’une image ? Où se trouve l’artiste ? Que voit-on vraiment ? Le spectateur est-il plus important que l'œuvre, puisqu’il tient le téléphone ? Autant de questions qui se posent avec ces nouvelles techniques de réalité augmentée.

Ce n’est pas par hasard si ORLAN a choisi Opéra de Pékin, car la profession d'actrice de l'Opéra de Pékin était interdite aux femmes... Tous les rôles de femmes y étaient joués par des hommes.

Cela s’inscrit dans la ligne des combats féministes menées par ORLAN depuis ses débuts dans les années 70. Elle a fait de son corps un champ d'expérimentations, elle s’est greffé des cornes sur le front, injecté toutes sortes de trucs dans le corps, elle s'est battue pour la représentation des femmes et leur place dans le monde de l'art, bien avant Me too, la parité obligatoire et autres 50/50.

Cette photographe, vidéaste, sculptrice, performeuse a mis très haut la barre de l'art expérimental jusqu’à faire filmer en direct ses propres opérations de chirurgie esthétique. A la faveur de son autobiographie parue chez Gallimard il y a un an, “Strip Tease”, on apprenait que cette femme avait un nom passe-partout qu’elle a transformé en ORLAN, avec obligation de l’écrire en capitale, mais aussi qu’elle était originaire de Saint-Etienne, née dans un milieu modeste, et qu’elle avait à peine 17 ans lorsqu’elle a fait sa première performance.

Lionel BONAVENTURE / AFP Une femme regarde une œuvre d'art de l'artiste française ORLAN lors d'une exposition consacrée à son travail intitulée "Manifeste ORLAN. Corps et sculptures"

Mais c’est en 1977 que sa vie, son nom, sa carrière ont pris un tournant radical puisqu’elle sort “Le baiser de l'artiste” qui aura un retentissement mondial (et lui coûte sa place de prof d’art plastique au passage). C’était à l’occasion de la 4e foire d’art contemporain, ORLAN proposait d'embrasser les visiteurs moyennant 5 francs glissés dans son corps statufié hyper sexualisé. La vidéo est visible au Centre Pompidou.

Cette semaine, ORLAN a participé à un débat avec deux chercheuses israéliennes : Dr Anna Freud Shertok, chercheuse en art et culture, et Dr Lior Zalmanson, chercheur et artiste en nouveaux médias et s'inscrit dans le cadre du mois de novembre numérique proposé par l'Institut français.

L'Opéra de Pékin est une nouvelle étape dans son rapport au corps des femmes et à leur place. Culture avait recu ORLAN il y a un an. Pendant toute l’interview, elle agitait un objet devant elle. C’était l’été, il devait faire chaud. Ce n’est que bien plus tard qu’on a vu qu’elle prenait l’air avec un sexe de femme imprimé sur l’eventail…