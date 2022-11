[Billet] Et si on fichait la paix à Gad Elmaleh ?

Pour les juifs, la Sainte trinité existe mais sur une planète différente

Gad Elmaleh a vu la Vierge à six ans et il a eu un coup de foudre. Quelques décennies plus tard, le juif de Casa devenu star, standupiste, auteur des célèbres sketchs sur "le Blond", cette caricature du Français parfait en mode Lequénois, annonce sa conversion au christianisme. Vrai ? Faux ? Pour la communauté juive, celle qui a la première adoré Gad avant que le grand public ne s'en empare, la vierge Marie, c’est quand même quelque chose d’assez étrange.

En général, les juifs fréquentent peu les "vrais" chrétiens. Ils ont de la sympathie pour Noël en famille, mais décrochent pour la messe de minuit. Culturellement, il rient plus aux blagues de Jamel que de Jean Marie Bigard, pour dire les choses simplement. C'est ainsi. La Sainte trinité existe, mais sur une planète différente.

Alors, quand Gad Elmaleh, son héros absolu, juif parmi les juifs, affiche tout à coup son amour pour la Vierge Marie, la mère de Jésus tout de même, le choc est rude. On lui avait pardonné ses amours avec une actrice et aussi une danseuse étoile, 100 % non juives, parce que c’était lui, Gad Elmaleh, Coco, quoi. On avait même fermé les yeux lorsqu’il avait accepté de faire baptiser son deuxième fils. Sa mère était une princesse, et les juifs aiment les princesses, ils s'y retrouvent. Mais là non.

Toutes ces interviews sur sa passion pour Marie, ça va trop loin. Le héros juif français du 21e siècle avec un médaillon autour du cou ? C’est violent. Une trahison personnelle pour chaque juif de France et de Navarre. Un affront. On veut penser que c’est faux, que ça lui passera… Qu'il fait juste la promotion de son film.

Gad Elmaleh est intelligent. Il sait qu'il est une pièce centrale du patrimoine culturel juif des années 2000. Que son public ne s'en relèvera peut-être pas. Qu'avoir constuit son succès sur son identité lui reviendra comme un boomerang. Parce que, pour les juifs, si celui qui se convertit au judaïsme est l'ami de toujours, gare à celui qui voit la lumière de l’autre côté. L'humoriste semble, et c'est tout à son honneur, ne pas s'en soucier. Les juifs devraient faire la même chose.

