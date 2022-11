"Au Moyen-Orient, les discours antisémites sont souvent instrumentalisés à des fins politiques" (Nathan Devers)

"Gaza a voté pour leur livre Goncourt et a choisi le mien. J'en étais très touché"

Jeune prodige de la littérature française, Nathan Devers a fait sensation avec son premier roman "Les liens artificiels", dans lequel il fait plonger le lecteur dans le monde virtuel des réseaux sociaux et de la métaphysique. L'écrivain qui se destinait vers une carrière de rabbin questionne le sens de l'existence des hommes en allant au bout du projet de Mark Zuckerberg avec le metavers.

"L'intention était surtout d'exprimer un vertige qui n'est pas forcément critique. Mais celui de vivre dans une époque où les deux expériences du virtuel et du réel tendent à devenir indistinctes et dans lesquelles on n'arrive plus à faire la part des choses", a affirmé l'agrégé de philosophie à i24NEWS.

Nathan Devers, âgé de 24 ans, regarde cette époque avec "beaucoup d'effroi et de vertige" et considère que les réseaux sociaux peuvent mener à un "processus de déshumanisation".

"Il s'agit d'une génération qui se connecte à tout sauf à la vie", a-t-il lancé en faisant écho au personnage principal de son roman Julien qui a été, dit-il "un déçu du réel" et qui se refugie dans l'"Anti-monde".

"Les smartphones font aujourd'hui partie de notre chair. Ce ne sont pas des outils mais ils s'apparentent à des organes", a-t-il ajouté.

Fin octobre, Nathan Devers s'est vu décerné le Prix littéraire "Le Choix Goncourt de l’Orient 2022", organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie au Moyen-Orient et l’Institut français du Liban. Le jury était composé de 36 jurés, représentant 32 universités de 12 pays du Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Chypre, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Jordanie, Liban, l'Autorité palestinienne, Soudan, et Yémen.

"J'en étais très touché", a-t-il affirmé sur i24NEWS tout en ajoutant ne pas savoir quelles étaient les raisons de ce choix. "Les discours antisémites sont souvent instrumentalisés à des fins politiques dans ces pays pour cacher des problèmes d'oppression ou politique et la jeunesse de ces pays s'en rend bien compte", a-t-il poursuivi.