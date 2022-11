"L'histoire du Maroc", grand succès du premier épisode d'une nouvelle série d'animation

La série est sous-titrée en anglais, français et espagnol

Le premier épisode de la web-série d'animation "L'histoire du Maroc" sorti la semaine dernière a remporté un franc succès avec plus de 800 000 vues sur You Tube. Artcoustic Studios a livré une première partie de sa websérie sur la chaîne YouTube Aji Tfham. Un épisode sera mis en ligne tous les deux ou trois mois, et la série devrait compter environ huit épisodes.

Le premier épisode se déroule au cœur du site archéologique du Chellah à Rabat abordant les relations entre le Maroc et l'Algérie.

Sous-titrée en anglais, français et espagnol, la série se démarque des autres vidéos de la chaîne Aji Tfham, par sa collaboration inédite avec l’historien Nabil Mouline.

"En tant qu’historien, je m’intéresse beaucoup aux documents, aux archives, publications et cartes. J’ai toujours eu le souci de transmettre l’Histoire à un plus large public, car il s’agit d’un patrimoine qui appartient à tous. Par exemple, l’histoire du Maroc constitue l’identité de tous les Marocains, dépassant toutes les différences entre les régions, les langues parlées, les traditions locales…" a expliqué au quotidien marocain Le Matin Nabil Mouline, historien chercheur au Centre national de recherche scientifique (CNRS-France).