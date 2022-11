25 ans de Paris Photo : pleins feux sur les femmes emmenées par Rossy De Palma

Plus de 1 600 artistes sont représentés, dont 31% de femmes

Pour ses 25 ans, Paris Photo, salon international de la photographie de Paris qui ouvre jeudi, met à l'honneur 77 femmes photographes et invite l'actrice espagnole Rossy De Palma à partager ses coups de coeur. "Un choix radical qui ne correspond à aucun canon esthétique de notre époque et fait rayonner la puissance féminine", dit l'Italienne Federica Chiocchetti, écrivaine, commissaire et éditrice.

Rossy De Palma, muse du réalisateur espagnol Pedro Almodovar et d'innombrables photographes et créateurs de mode, a elle-même sélectionné 25 photos parmi les stands des 183 exposants, galeries et éditeurs venus de 31 pays pour cette 25e édition du salon, qui se tient au Grand Palais Ephémère.

Parmi les professionnelles féminines de la photo mises à l'honneur, on trouve aussi bien l'Américaine Bertha E. Jaques (1863-1941) et ses cyanotypes - ancien procédé photographique monochrome - que l'activiste italo-américaine Tina Modotti (1896-1942), photographe de la scène bohème des années 20 à Mexico ou l'artiste allemande radicale Gabriele Stötzer (née en 1953), qui a remis en question le rôle des femmes en Allemagne de l'Est.

Plus de 1 600 artistes sont représentés dont 31% de femmes en majorité d'Europe (70%) mais aussi d'Afrique du Sud, d'Iran, d'Israël avec la galerie Braverman (voir vidéo), du Liban, du Maroc, de Chine, du Japon, de Corée du Sud, d'Inde, d'Amériques du Nord et du Sud.

Plusieurs d'entre eux sont particulièrement mis à l'honneur en solo ou en duo, parmi lesquels l'Ukrainien Boris Mikhaïlov, qui pose depuis 50 ans un oeil provocateur sur l'histoire de son pays, avec une série très rarement montrée, "Theater of War" (théâtre de guerre) prise en 2013 au moment des manifestations pro-européennes sur la place Maïdan à Kiev.