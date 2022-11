Des photos récemment découvertes, montrent la Nuit de cristal de "l'intérieur"

Les photos démontrent que tout avait été méticuleusement coordonné par les autorités nazies.

Une collection d’images inédites de la Nuit de cristal des 8 et 9 novembre 1938 a été donnée à Yad Vashem, à Jérusalem, a annoncé le mémorial de la Shoah mercredi.

Yad Vashem a divulgué ces photographies à l'occasion du 84e anniversaire de la Nuit de cristal, pogrom au cours duquel des foules d'Allemands et d'Autrichiens ont attaqué, pillé et brûlé des magasins et des maisons juives, détruit 1 400 synagogues, tué 92 Juifs et envoyé 30 000 autres dans des camps de concentration.

Jonathan Matthews, responsable des archives photographiques de Yad Vashem, a déclaré que les photos dissipent un mythe nazi selon lequel les attaques étaient "un déchaînement spontané de violence" plutôt qu'un pogrom orchestré par l'État. Les photos montrent des pompiers, des SS et citoyens ordinaires participant à la Nuit de cristal.

Wikimedia Commons Nuit de cristal

Il s’agirait des premières photos montrant le pogrom de "l'intérieur", car "la plupart des images que nous avons de la Nuit de cristal sont des images de l'extérieur", a indiqué Jonathan Matthews. "Ces photos donnent une image beaucoup plus intime de ce qui se passe", a-t-il ajouté.

Les photos, qui ont été prises par les nazis dans les villes de Nuremberg et de Fuerth, se sont retrouvées en possession d'un soldat juif américain déployé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n’en avait jamais parlé.

Ses descendants, qui ont refusé de donner son nom, ont fait don de l'album photo à Yad Vashem.

Selon Yad Vashem, les photos démontrent que la population était consciente de ce qui se passait et que tout avait été méticuleusement coordonné par les autorités nazies.

Le président de Yad Vashem, Dani Dayan, a déclaré que les photos "serviront de témoins éternels longtemps après que les survivants ne seront plus là pour témoigner de leurs propres expériences."