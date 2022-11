Cette décision intervient alors que Netflix a du mal à recruter de nouveaux abonnés

Netflix envisage d'investir dans la diffusion de sports en direct et a récemment fait une offre pour les droits de diffusion en continu de ligues sportives, a rapporté le Wall Street Journal.

La société a récemment fait une offre pour les droits de diffusion en continu du tournoi de tennis ATP pour certains pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, mais avait abandonné l'idée.

La société a également envisagé de faire une offre pour d'autres événements, y compris les droits britanniques de l'Association féminine de tennis et des compétitions cyclistes, et était en pourparlers à la fin de l'année dernière pour acquérir la World Surf League, selon le WSJ.

Les dirigeants de Netflix ont envisagé d'acheter des ligues moins connues pour éviter les coûts croissants des appels d'offres pour les droits sportifs.

Cette décision intervient alors que Netflix a du mal à recruter de nouveaux abonnés en raison de la concurrence accrue de ses rivaux, notamment Walt Disney Co, Apple et Amazon. Ce mois-ci, Netflix a lancé un volet moins cher financé par la publicité pour tenter d'augmenter ses revenus et le nombre d'abonnés.

Les plateformes de streaming s'intéressent également aux sports en direct pour gagner des parts de marché très concurentiel.