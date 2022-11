Michel Sardou entame son ultime tournée après 4 ans d'absence

Les billets seront disponibles dès le 14 novembre à 10h

Le chanteur français Michel Sardou est de retour sur scène après 4 ans d'absence. La star de 75 ans avait donné son dernier concert le 12 avril 2018 et a annoncé ce jeudi une nouvelle tournée d'adieu. Baptisée "Je me souviens d'un adieu" cette tournée débutera le 3 octobre 2023 au Zénith de Rouen.

Plusieurs dizaines de dates aux Zénith de France, de Lille à Strasbourg en passant par Nantes et Toulouse sont au programme. La tournée se terminera le samedi 16 mars 2024 à la Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe.

Les billets seront disponibles dès le 14 novembre à 10h.

Le chanteur aux plus de 100 millions d'albums vendus a joué ces derniers mois au théâtre de la Madeleine dans la pièce N'écoutez pas, mesdames! de Sacha Guitry.

Fils des comédiens Fernand et Jackie Sardou, Michel Sardou est le descendant d'une tradition familiale dans le monde du spectacle, il figure parmi les chanteurs français les plus populaires.

Michel Sardou a enregistré, en cinquante cinq ans de carrière, 26 albums studio et 18 albums live, réunissant un total de plus de 350 chansons, et reçu cinq Victoires de la musique.