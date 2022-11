L’acteur Sean Penn a confié son Oscar à Volodymyr Zelensky

"Quand vous aurez gagné, rapportez-moi l'Oscar à Malibu"

L'acteur américain Sean Penn a confié l'un de ses deux Oscars au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le bureau de Volodymyr Zelensky a partagé mercredi une vidéo de la rencontre entre la star hollywoodienne et le chef de l’État ukrainien à Kiev. C’est le troisième voyage de Sean Penn en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, le 24 février. "L'Oscar est un symbole de foi dans la victoire de notre pays", a tweeté Volodymyr Zelensky.

Sean Penn, qui réalise actuellement un documentaire sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a participé à de nombreux efforts humanitaires internationaux et anti-guerre au fil des ans, a avoué à Volodymyr Zelensky qu’il se sentait "comme un traître", chaque fois qu'il quittait l’Ukraine.

Ukrainian Presidential Press Office via AP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré l'acteur américain Sean Penn à Kiev

"En sachant l’Oscar avec vous, je me sens mieux et plus fort pour les combats", a déclaré Sean Penn en sortant la statuette d'un sac et en la posant sur une table devant le président ukrainien. "Quand vous aurez gagné, rapportez-le à Malibu, je me sentirai beaucoup mieux en sachant qu'il y a un morceau de moi ici", a-t-il dit.

"Nous devons gagner, rapidement", a répondu Volodymyr Zelensky en acceptant le présent.

Il n'a pas été précisé quand la rencontre a eu lieu, ni lequel de ses deux Oscars de meilleur acteur, gagnés en 2003 pour "Mystic River" et en 2008 pour "Milk", Sean Penn lui a prêté.

Au cours de la rencontre Volodymyr Zelensky a remis à Sean Penn l'Ordre du mérite ukrainien, qui n'est généralement décerné qu'à des citoyens ukrainiens pour des réalisations exceptionnelles dans les domaines de l'économie, de la science, de la culture ou de l'activité militaire ou politique.