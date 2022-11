La nouvelle bibliothèque nationale d’Israël ouvrira au printemps prochain

La nouvelle bibliothèque couvrira 45 000 mètres carrés sur six étages en surface et quatre en sous-sol.

Six ans après la pose de la première pierre, le nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale d'Israël à Jérusalem est presque terminé. Il accueillera ses premiers visiteurs au printemps prochain.

La bibliothèque, va quitter son emplacement actuel, adjacent au campus Givat Ram de l'Université hébraïque de Jérusalem, où elle résidait depuis son ouverture en 1925. Son nouveau domicile se situe entre la Knesset et le Musée d'Israël.

La nouvelle bibliothèque couvrira 45 000 mètres carrés sur six étages en surface et quatre en sous-sol, avec des lieux pour des expositions, des événements culturels, des recherches et des programmes éducatifs. Elle disposera également d'un auditorium, d'un centre pour les visiteurs et d'un amphithéâtre extérieur.

Hadas Parush/Flash90 L'actuelle bibliothèque nationale d’Israël à Jérusalem

La bibliothèque, qui abrite des collections comprenant plus de quatre millions de livres, 2,5 millions de photographies, des manuscrits, des objets et des cartes, sera ouverte au grand public ainsi qu'aux chercheurs et aux universitaires.

La bibliothèque a promis d'avoir un "système de récupération robotique" qui "sera une attraction à part entière".

Ce projet de 200 millions de dollars a été financé par le gouvernement israélien, la famille Rothschild et la famille Gottesman.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre en 2016, Lord Jacob Rothschild avait déclaré : "Pendant deux mille ans, les écrits du peuple juif ont été dispersés dans le monde entier. Désormais, ces écrits, ainsi que les livres à venir et une vaste collection d'autres ressources, auront la place qui leur revient, au cœur de Jérusalem."