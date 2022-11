Ouverture du festival du film de Marrakech après deux ans d'absence

Quatorze long-métrages, dont six signés par des réalisatrices, seront en lice pour "L'Etoile d'or"

De grands noms du cinéma d'auteur sont attendus au Festival international du film de Marrakech, qui s'est ouvert vendredi, après deux ans d'écran vide en raison de la crise sanitaire.

Le FIFM dit vouloir privilégier "les jeunes talents qui façonneront le cinéma de demain" en compétition officielle, tout en déroulant le tapis rouge aux stars du 7e art qui affluent à chaque édition en grand nombre dans la capitale touristique du Maroc.

Quatorze long-métrages, dont six signés par des réalisatrices, du Mexique au Portugal en passant par l'Iran, seront en lice pour "L'Etoile d'or", la récompense suprême à Marrakech.

Ils seront départagés par un jury international présidé par le cinéaste italien Paolo Sorrentino.

Le Napolitain, oscarisé pour "La Grande Bellezza" (2013), sera épaulé, entre autres, par l'acteur français Tahar Rahim, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki ou encore l'actrice germano-américaine Diane Kruger.

FADEL SENNA / AFP Le chanteur et acteur français arrive à la cérémonie d'ouverture du Festival du film de Marrakech le 11 novembre 2022.

C'est l'inusable "Pinocchio", film d'animation et remake du conte de Carlo Collodi, réalisé par le metteur en scène mexicain Guillermo del Toro, qui a été projeté en ouverture du festival.

Des hommages seront rendus au réalisateur américain James Gray ("Little Odessa", "The Lost City of Z") et à l'actrice écossaise aux multiples facettes Tilda Swinton, qui avaient dirigé le jury du FIFM respectivement en 2018 et 2019.

Le festival fêtera également les parcours d'une figure de proue du cinéma marocain Farida Benlyazid et de l'acteur indien Ranveer Singh, vedette de Bollywood.

Le public de Marrakech aura par ailleurs l'occasion d'échanger avec des auteurs tels que le maître iranien du suspense Asghar Farhadi, deux fois oscarisé, le très secret et surdoué Leos Carax, Jim Jarmusch, l'enfant chéri du cinéma indépendant américain, et le Suédois Ruben Östlund, double palmé à Cannes.