"Je n'ai de comptes à rendre à personne" : Gad Elmaleh réagit à la polémique sur sa "conversion" sur i24NEWS

"J’ai une connexion avec la spiritualité à travers le judaïsme depuis mon enfance"

Gad Elmaleh s’est-il converti au catholicisme ? Invité du magazine Culture sur i24NEWS pour évoquer son dernier film "Reste un peu", l’acteur et comique a savamment entretenu l’ambiguïté. "La réponse se trouve dans mon film, donc répondre à cette question reviendrait à le spoiler", dit-il avec un sourire malicieux.

"C’est un film qui parle plus généralement d’une crise venue avec la cinquantaine, qui s’exprime par une quête de sens et de spiritualité", souligne le comédien.

Quand Valérie Abécassis lui fait remarquer qu’il aurait pu tout aussi bien étancher sa soif de spiritualité dans le judaïsme – sa religion d’origine – Gad Elmaleh réplique qu’il le fait quotidiennement à travers son étude de la guemara, de la michna ou de la philosophie juive.

"J’ai une connexion avec la spiritualité à travers le judaïsme depuis mon enfance", affirme-t-il, notant que ce bagage n'a fait "qu'enrichir son parcours spirituel et sa rencontre avec ses frères et sœurs chrétiens, des gens éclairés".

Dans "Reste un peu", construit comme une autofiction, chaque personnage joue son propre rôle. Le film raconte le questionnement spirituel de Gad Elmaleh, attiré par le catholicisme, et les réactions de son entourage, à commencer par ses parents et sa sœur.

Gad discute, interroge, débat, tant à la table familiale que face au rabbin Delphine Horvilleur, au talmudiste Pierre-Henry Salfati ou à une sœur et un père chrétiens. L’acteur-réalisateur admet que son film montre "des choses vraies et des choses inventées", mais sans préciser lesquelles.

Que pense Gad du remue-ménage provoqué sur la Toile par son film et sa supposée conversion au catholicisme ? "Je ne suis pas fou, j’entends que ça crispe et que les gens dans la communauté juive se disent ‘Mais qu’est-ce qu’il a fait, qu’est-ce qu’il se passe ?’. Je m’attendais à ces réactions, d’autant plus qu’elles sont aussi celles de mes parents", pointe-t-il.

Alors qu’il explique avoir laissé une large place à l’improvisation dans les dialogues afin que ses proches utilisent "leurs propres mots", sa mère, Régine Elmaleh, ne les a pas mâchés.

"Ma mère a parfois eu des répliques très dures dont l’une, pendant un repas de chabbat, où elle me dit : ‘Si tu changes de Dieu, change de famille et fais-toi adopter’. J’ai trouvé ça très violent, d’autant plus qu’elle m’a dit après coup qu’elle pensait vraiment ce qu’elle disait", raconte Gad Elmaleh.

Le titre "Reste un peu" fait donc beaucoup référence au désarroi des parents de Gad qui ont l’impression de perdre leur enfant, et qui perçoivent son intérêt pour le christianisme comme une catastrophe. "Dans le film, mes parents m’implorent de ne pas me détourner de ma famille et de ma communauté", relate l’acteur.

Tout en disant espérer que l'ensemble de la communauté juive n’est pas concernée par "ces commentaires, ces insultes et cette haine qui s’expriment sur les réseaux sociaux", Gad Elmaleh affirme "n’avoir de comptes à rendre à personne". "On est libres", lance-t-il, avant de jouer de nouveau d’ambigüité : « "Quand mes amis d’enfance me disent ‘Mazal tov pour ta conversion’, je trouve cette phrase folle. Et ce n’est pas vrai", dit-il, tout en encourageant les gens à aller voir son film, sans préjugés.

"Il ne faut pas se braquer et aller voir le film. Les gens doivent comprendre qu’il s’agit d’une comédie avec de la légèreté, de la folie, de la fraîcheur et de l’amour".