Israël : des chercheurs découvrent les preuves les plus anciennes d'utilisation du feu pour cuire des aliments

Les preuves de cuisson mises au jour remonteraient à 780 000 ans

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature Ecology and Evolution, des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem, de l'Université de Tel-Aviv et de l'Université Bar-Ilan ont trouvé des preuves que le feu était utilisé pour cuire les aliments il y a 780 000 ans.

L’étude porte sur l'analyse des restes d'un poisson de type carpe découverts sur le site archéologique de Gesher Benot Yaakov en Israël.

En étudiant la structure des cristaux qui forment l'émail des dents du poisson (dont la taille augmente avec l'exposition à la chaleur), les chercheurs ont pu prouver que le poisson avait été exposé à des températures adaptées à la cuisson et non simplement brûlé par un feu spontané.

"Cette étude démontre l'énorme importance du poisson dans la vie des humains préhistoriques, pour leur régime alimentaire et leur stabilité économique", ont déclaré le Dr Irit Zohar, chercheure au musée d'histoire naturelle Steinhardt de l'université de Tel-Aviv et le Dr Marion Prevost, de l'institut d'archéologie de l'Université hébraïque.

Yossi Zamir/Flash 90 Illustration - Site préhistorique de Nahal Me'arot dans le nord d'Israël

Les chercheurs pensent que le poisson a été cuit il y a environ 780 000 ans. Jusqu'à cette découverte israélienne, la plus ancienne preuve enregistrée de l'utilisation du feu pour cuire des aliments remontait à environ 200 000 ans.

"La grande quantité de restes de poissons trouvés sur le site prouve leur consommation fréquente par les premiers humains, et illustrent la capacité des hommes préhistoriques à maîtriser le feu pour cuire les aliments ainsi que leur compréhension des avantages de la cuisson", ajoutent les docteurs Zohar et Prevost.

"Il est même possible que la cuisson ne se soit pas limitée aux poissons, mais ait également concerné divers types d'animaux et de plantes", ont précisé la directrice du site de fouilles et le professeur Naama Goren-Inbar de l'Université hébraïque.