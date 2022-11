La SNCF rend hommage à Marcel Proust avec un documentaire et une dictée

Le documentaire plonge dans l'atmosphère de "ces féériques voyages en chemin de fer" chers à l'auteur

La SNCF a réalisé un court documentaire sur la relation passionnée de Marcel Proust avec les chemins de fer et organisera des dictées gare Saint-Lazare à Paris, à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain, qui sera commémoré vendredi.

"La thématique était trop belle: la relation particulière de l'écrivain avec les trains qui l'emmenaient de Paris vers la Normandie ou la Beauce, à une époque où le ferroviaire évoquait liberté, puissance industrielle, romantisme et aventure", a expliqué Matthieu Béjot, directeur des médias et de l'influence du groupe public, lui-même inconditionnel de Proust.

Utilisant essentiellement des images d'archives de la SNCF, ce documentaire de 15 minutes réalisé par Juliette Blot plonge dans l'atmosphère de "ces féériques voyages en chemin de fer" chers à l'auteur de "La Recherche du temps perdu".

Des extraits de "La Recherche", lus par l'écrivain Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018), font également voyager, comme Proust à l'époque, dans "ces lieux merveilleux que sont les gares" et jusqu'à Cabourg (Calvados), que l'auteur appelait Balbec.

"Mais quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds (...) il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre, l'après-midi, le soir, ce matin même!", s'enflammait Proust. "Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre et, si elle s'était attardée, ceux qui lui restaient encore."

"Ce documentaire n'a d'autre vocation que d'être diffusé et partagé aux amoureux de Marcel Proust, de son œuvre, et du train et plus largement à un vaste public de lecteurs. Son usage est entièrement libre", a précisé M. Béjot.