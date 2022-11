Le rappeur Tyga donnera son 3e concert en Israël en décembre

Il est notamment connu pour ses collaborations avec Drake, Justin Bieber, Nicki Minaj ou encore Eminem

Le rappeur américain Tyga revient en Israël pour la 3e fois et se produira le 3 décembre au hangar 11 du port de Tel-Aviv.

Jimbo J, Peled et Ofek Adenak feront également partie du concert.

Les billets sont en vente dès 329 shekels (92 euros).

Le rappeur à succès s'est fait connaître du grand public avec son premier single Coconut Juice, en duo avec son cousin Travie McCoy.

Après avoir rejoint Young Money Entertainment, il sort son premier album sous un grand label, Careless World: Rise of the Last King, dont sont issus les tubes Faded, Far Away et Make It Nasty.

En 2013, il sort un album intitulé Hotel California puis ses derniers albums sortent en 2015 : Fan of a Fan: The Album, entièrement enregistré avec Chris Brown et contenant les singles Ayo et Bitches and Marajuana ; et The Gold Album: 18th Dynasty un peu plus tard dans l'année

Il est notamment connu pour ses collaborations avec Drake, Justin Bieber, Nicki Minaj ou encore Eminem.