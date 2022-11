Odelly chante dans la langue de Molière pour conjurer le mauvais sort

Les videos d’Odelly ont été vues plus de quatre millions de fois

C'est une première, la chanteuse israélienne Odelly dépasse le million de vues sur son compte Instagram avec deux posts dans lesquels elle interprète deux chansons en français. Une langue avec laquelle elle entretient un rapport aussi intime que tortueux.

Dans ses vidéos vues plus de 4 millions et 1.5 millions de fois, Odelly interprète respectivement « Mon amour » et « Rien qui m’inquiète », des chansons aux sonorités pop et orientales. Son français parfait ponctué d'un léger accent israélien, elle l'a appris à Reims, en France, où elle a habité jusqu’à ses six ans. A cette date, ses parents, très religieux, décident de s’installer à Jérusalem. C’était en 2002, peu de temps avant la seconde Intifada.

Fanny-Rachel ZIMBLER Odelly performe face à un public conquis lors de son dernier concert le concert du 9 novembre 2022 à Lévontin, Tel-Aviv

« Écrire en français permet de me soigner »

Sa mère est chercheuse à l'université de Jérusalem. L'enfance d'Odelly est emprunte d'une atmosphere anxiogène. « Quand j'étais petite, ma mère jurait beaucoup en français, elle criait. Ce n'était pas comme ça chez mes amies, elles n'étaient pas Françaises, plutôt Américaines », se remémore-t-elle en agitant ses mains frénétiquement, et en dissimulant le souvenir de ses émotions derrière un large sourire.

Autre élément traumatisant pour Odelly dans son rapport au français : ses années d'apprentissage à l'école, de la maternelle au CP, où elle s'est toujours sentie différente. Comme son régime alimentaire était cacher, elle ne pouvait pas manger les gâteaux que les petits de son âge apportaient. Ils lui demandaient sans cesse pourquoi elle mangeait pas. Pourquoi ne la voyaient-ils pas le vendredi ? Elle se sentait différente. C'est pourquoi, en arrivant à Jérusalem, Odelly raconte avoir voulu délaisser la langue de Molière... Aujourd'hui à 26 ans, elle compose et chante en français, en hébreu et en anglais.

Un public pas forcément francophone

Son dernier concert s’est déroulé à guichets fermés au Levontin à Tel Aviv le 9 novembre dernier. Dans le public, des femmes et des hommes et, paradoxalement, peu de francophones. D'un air de saxophone aigu à un autre de saxophone grave, Odelly oscille entre performance vocale, musicale et dansante offrant un spectacle complet. L’étoile montante n’a pas prévu son prochain concert. Elle confie être en contact avec des festivals aux Etats-Unis, notamment en Californie. Elle y représentera la French touch israélienne.