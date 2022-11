Quentin Tarantino s'apprête à réaliser sa première série

Le premier épisode sera diffusé début 2023

Quentin Tarantino s'apprête à lancer sa toute première série télévisée, dont le premier épisode sera diffusé début 2023, selon les médias américains. Le réalisateur américain oscarisé a fait cette annonce lors d'un événement à New York pour la promotion de son nouveau livre, "Cinema Speculation", une compilation d'essais sur des films qui ont eu une influence formatrice sur lui.

Jess Satin - i24NEWS Le réalisateur de renommée mondiale Quentin Tarantino a assisté à une projection spéciale d'un documentaire sur son travail à la Cinémathèque de Jérusalem

Si le cinéaste n'a pas donné plus de détails sur le sujet de sa série, il avait été signalé plus tôt cette année qu'il était en pourparlers pour diriger une reprise de la série dramatique policière "Justified". Quentin Tarantino – qui vit une partie du temps en Israël avec son épouse, la chanteuse israélienne Daniella Pick et leurs deux enfants – a réalisé neuf longs métrages au cours des 30 dernières années dont "Pulp Fiction", "Inglourious Basterds", "Reservoir Dogs" et "Kill Bill" qui ont remporté de nombreuses récompenses.

Il a indiqué que son prochain long métrage serait son dernier, bien qu'aucun calendrier n'ait été donné pour cela. L'expérience télévisuelle du réalisateur est limitée. Il a réalisé un épisode de "ER" en 1995 et deux épisodes de "CSI: Crime Scene Investigation" en 2005.