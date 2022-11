Robert Clary a 16 ans lorsqu’il est déporté avec ses parents et ses 13 frères et sœurs

Robert Clary, survivant des camps de concentration nazis qui avait incarné un prisonnier de guerre dans l'improbable sitcom des années 60 "Papa Schultz" (Hogan's Heroes), est décédé mercredi à l’âge de 96 ans, à son domicile dans la région de Los Angeles. "Il n'a jamais laissé ces horreurs le vaincre ni lui enlever sa joie de vivre", a déclaré jeudi sa nièce Brenda Hancock.

Robert Clary, né Robert Widerman à Paris en 1926, était le plus jeune des 14 enfants d'une famille juive. Il a 16 ans lorsqu’il est déporté avec toute sa famille. Après 31 mois de captivité dans plusieurs camps de concentration, il est libéré du camp de la mort de Buchenwald par les troupes américaines et émigre aux États-Unis en 1949.

Il a commencé sa carrière comme chanteur de boîte de nuit, puis sur scène dans des comédies musicales, avant de travailler pour des feuilletons télévisés. La série "Papa Schultz", dans laquelle des soldats alliés dans un camp de prisonniers de guerre ridiculisent leurs geôliers allemands, est diffusée de 1965 à 1971. L'acteur y a interprété le rôle du caporal Louis LeBeau et était le dernier comédien de la série encore en vie. Werner Klemperer et John Banner, qui jouaient des soldats allemands gardiens du camp, étaient aux aussi des Juifs qui avaient fui les persécutions nazies avant la guerre.

Robert Clary est resté silencieux sur son expérience de la guerre jusqu’à la sortie d’un documentaire sur ses années passées dans les camps nazis en 1985. Ses parents et dix de ses frères et sœurs, ont été assassinés par les nazis. Seuls Robert Clary et deux de ses sœurs ont survécu à la Shoah.