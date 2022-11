Le 6 mai 2022, Renaud a signé son dernier album "Métèque"

Le chanteur français Renaud a annoncé son grand retour sur scène avec une tournée prévue en 2023, intitulée "Dans mes cordes". Il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et "d’un ensemble d’instruments à cordes", peut-on lire dans un message publié sur Instagram. La dernière tournée du chanteur remonte à mars 2017 avec son "Phenix Tour".

Dans la capitale, il se produira les 9 et 10 mai à la Scala, le 26 et 27 mai au Casino de Paris ainsi que les 30 et 31 mai à l’Olympia. Il fera notamment étape à Annecy, Nancy, Lille, Le Mans, Genève, Nantes, Bruxelles ou encore La Rochelle. Pour la dernière date de sa tournée, il se produira sur la scène des Francofolies. La billeterie sera ouverte dès le 21 novembre.

Mehdi FEDOUACH (AFP/Archives) Le chanteur Renaud et son frère, l'écrivain Thierry Séchan (g), posent à Paris en janvier 2004

Avec vingt-six albums commercialisés, totalisant près de vingt millions d'exemplaires vendus, il est l'un des chanteurs les plus populaires de France. Ses chansons abordent des thèmes faisant alterner humour, émotion et critique sociale. Il a également joué dans plusieurs films, dont une adaptation de "Germinal" par Claude Berri en 1993.

En 1981, Renaud représente 45 % du chiffre d'affaires de Polydor. Ses titres phares "Mistral Gagnant", "Morgane de toi", "Manhattan-Kaboul" ou encore "Laisse Béton" lui assurent un succès fulgurant.

