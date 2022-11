Ces 42 lettres ont été écrites à la fin des années 50, alors qu'il s'appelait encore Bob Zimmerman

Une collection de lettres personnelles touchantes et parfois prémonitoires écrites par Bob Dylan à sa petite amie du lycée lorsqu'il était adolescent, a été vendue aux enchères à une célèbre librairie portugaise pour près de 670 000 dollars (647 000 euros). La Livraria Lello, établie à Porto, et qui se présente comme "la plus belle librairie du monde", prévoit de conserver les archives de 42 lettres manuscrites totalisant 150 pages et de les mettre à la disposition des fans de Dylan et des spécialistes pour qu'ils puissent les étudier, a déclaré le commissaire-priseur RR Auction dans un communiqué vendredi.

Dylan, originaire de Hibbing, dans le Minnesota, a écrit ces lettres à Barbara Ann Hewitt entre 1957 et 1959, alors qu'il était encore connu sous le nom de Bob Zimmerman. Elles donnent un aperçu d'une période de sa vie dont on ne sait pas grand-chose. Fait remarquable, dans certaines lettres, Dylan parle de changer de nom et espère vendre un million de disques. Des décennies plus tard, Dylan, âgé de 81 ans et lauréat du prix Nobel de littérature en 2016, a vendu environ 125 millions de disques.

Le jeune musicien exprime également son affection pour Barbara Ann Hewitt, l'invite à un spectacle de Buddy Holly, distille de petits fragments de poésie et parle de choses qui préoccupent les lycéens américains, comme les voitures, les vêtements et la musique. C'est la fille de la destinataire qui a trouvé les lettres après la mort de sa mère en 2020.

Plusieurs autres souvenirs de Dylan ont également été vendus aux enchères, notamment des archives de 24 "Poèmes sans titres" écrits lorsque l'auteur-compositeur-interprète fréquentait l'Université du Minnesota, qui ont été vendues pour près de 250 000 dollars (241 000 euros), et l'une des premières photographies signées de Dylan, qui a été vendue pour plus de 24 000 dollars (23 200 euros).