Son morceau "Arhbo", a été coproduit avec le rappeur reggaeton portoricain Ozuna

Le rappeur Gims a annoncé dimanche qu'il se produira en concert le soir de la finale du Mondial de football au Qatar le 18 décembre à Lusail. "Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerai lors de la finale de la coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo pour la France pour l'histoire…", a déclaré le chanteur.

https://twitter.com/i/web/status/1594118367866232834 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En août, Gims avait dévoilé son morceau "Arhbo", coproduit avec le rappeur reggaeton portoricain Ozuna. Partagé par la Fifa, le clip représente l'une des chansons du Mondial 2022.

En 2013, il sort son premier album, Subliminal, qui se vend à plus d'un million d'exemplaires et culmine à la deuxième place du classement des albums français. Puis il sort sa réédition "Subliminal la face cachée". En 2022 il annonce "LDVM" qui sort le 2 décembre.

Il domine le classement des singles français à quatre reprises, dont une fois en tant qu'artiste vedette, le plus récemment en 2018 avec sa chanson La Même qui est la plus écoutée en France et fait de Gims l'artiste le plus joué à la télévision et à la radio cette année-là. En septembre 2019, il devient officiellement le premier artiste urbain à remplir le Stade de France avec plus de 72 000 spectateurs.