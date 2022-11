Affaire Polanski : "C’était une époque très permissive" (Emmanuelle Seigner sur i24NEWS)

L’ouvrage raconte l’affaire vécue de l’intérieur par Emmanuelle Seigner, ses deux enfants et toute sa famille

Emmanuelle Seigner, sortie du silence à propos de l’affaire Polanski avec "Une vie incendiée", était l’invitée du magazine Culture sur i24NEWS. Celle qui partage la vie de Roman Polanski depuis 30 ans explique qu’elle portait ce livre en elle depuis longtemps. Il lui aura fallu néanmoins "construire son support", comme elle le dit, mais surtout "digérer les choses" pour qu’il vienne au jour, et pouvoir raconter "sa" vérité.

"J’ai fait ce livre pour raconter mon histoire à moi, celle de mes enfants et de ma famille"

Construit à mi-chemin entre un journal et un thriller judiciaire, selon son autrice, l’ouvrage raconte l’affaire vécue de l’intérieur par Emmanuelle Seigner, ses deux enfants et toute sa famille. "C’est une histoire extrêmement complexe. Ça a commencé par le juge qui a trahi sa parole, et ça s’est poursuivi avec le déchaînement médiatique que l’on voit encore aujourd’hui", dit Emmanuelle Seigner, selon laquelle "l’acharnement des médias sur Roman Polanski a en réalité commencé en 1969 après l’assassinat de Sharon Tate [l’assassinat de son épouse enceinte par des membres de la secte de Charles Manson, ndlr]".

Roman Polanski a plaidé coupable pour une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans en 1977. Après avoir été condamné à 42 jours de prison aux Etats-Unis, il a fui une éventuelle condamnation supplémentaire en France où il est installé depuis. Rattrapé par la justice en 2009, il a été arrêté en Suisse, menacé d’extradition, puis assigné à résidence pendant un temps. Quant à la victime - Samantha Geimer née Gailey – elle a publié il y a quelques années une tribune dans le Los Angeles Times, implorant qu’on cesse une bonne fois pour toutes de parler de cette histoire.

Emmanuelle Seigner se défend d’avoir voulu écrire ce livre pour voler au secours son mari. "J’ai fait ce livre pour raconter mon histoire à moi, celle de mes enfants et de ma famille à travers toute l’affaire. Si cela défend Roman, c’est que la vérité le défend, tout simplement", dit-elle, affirmant que "face à une justice complexe et des médias qui racontent souvent n’importe quoi, les gens avaient le droit de savoir la vérité".

Selon elle, ce qui a desservi son mari en tout premier lieu a été sa notoriété. "Il est évident que tout cela ne se serait jamais produit s’il n’avait pas été connu. La même année, 44 personnes ont été condamnées pour les mêmes faits dans le même district, et pas une seule n’a fait un jour de prison", pointe-t-elle. Dans son livre, Emmanuelle Seigner évoque également l’étonnante relation qui s’est nouée entre Samantha Geimer et la famille Polanski.

"Samantha a été formidable. Elle envoie régulièrement des mails à Roman pour lui dire son désarroi face à tout ça", relate l’actrice. "Nous sommes face à une histoire où le procureur et la victime défendent l’accusé", note Emmanuelle Seigner. "C’est un fait unique."

Interrogée par Valérie Abecassis concernant la réaction des enfants de l’actrice lors de l’arrestation de leur père en Suisse et son assignation à résidence, Emmanuelle Seigner raconte, émue : "C’était vraiment très dur pour nos deux enfants. Ma fille, qui avait 16 ans à l’époque, connaissait déjà l’histoire mais elle a beaucoup souffert. Ça a été aussi très compliqué pour mon fils alors âgé de 11 ans, pour lequel il a fallu trouver les mots appropriés."

Pour Emmanuelle Seigner, l’affaire Polanski est avant tout "l’incarnation d’une époque". "C’était une époque très permissive et les gens de ce milieu avaient beaucoup de groupies. Ce n’était pas comme aujourd’hui", souligne-t-elle, laissant entendre que la société n’avait pas le même regard sur les relations sexuelles d’hommes plus âgés avec des jeunes filles.

Pour Emmanuelle Seigner, l’affaire Polanski est avant tout "l’incarnation d’une époque"

Dans son livre, Emmanuelle Seigner raconte aussi le soutien presque unanime du milieu du show-biz autour de Roman Polanski après son arrestation en Suisse – Bernard Tapie proposant même d’aider à le faire évader -, mais qui s’est largement étiolé depuis 2017, au fil des accusations d’agressions sexuelles provenant d’autres femmes. Egalement alimenté par le phénomène #MeToo et l’affaire Weinstein, le vent alors complètement tourné.

Point d’orgue de la disgrâce du réalisateur, la fameuse cérémonie des César en 2020, où la récompense décernée au réalisateur pour "L’affaire Dreyfus" a déclenché un véritable tollé dans le public, mais aussi parmi la profession. "Ce soir-là, je suis allée à un défilé de mode pour me vider la tête. Savoir ce qui se passait me rendait malade. J’ai toujours refusé d’en voir les images", a confié l’actrice.

Dans son livre, Emmanuelle Seigner revient aussi sur l’action de Matan Uziel dans l’affaire. Cet Israélien a en effet fondé le site baptisé "I met Polanski.com", qui proposait 20 000 dollars à chaque femme accusant Roman Polanski d’abus sexuels. C’est ainsi que de nombreuses femmes se sont manifestées pour accuser le cinéaste, souligne Emmanuelle Seigner.

Le fait que Roman Polanski soit juif a-t-il pu nourrir les accusations à son encontre, selon l’actrice ? Pas réellement, dit-elle, même si elle pense que cet aspect a tout de même pu être effleuré par certains de ses détracteurs. "Roman n’a jamais pu échapper au fait qu’il était juif. Ses parents ont été déportés et lui-même a survécu à la guerre. Il y a d’ailleurs une chose que je n’oublierai jamais, c’est que parmi les femmes qui manifestaient le jour de la cérémonie des César et qui étaient aspergées de gaz lacrymogène par la police, certaines ont réagi en disant : ‘Ce n’est pas nous qu’il faut gazer, c’est Roman Polanski’. Ces mots ont été un choc terrible pour moi", relate Emmanuelle Seigner, qui dit être allée à Auschwitz avec son mari et ses deux enfants il y a cinq ans.

"Mais malgré tout ce qu’il a vécu comme épreuves dans son enfance et à l’âge adulte, Roman a toujours conservé sa gaieté et sa joie de vivre", salue l’actrice.