Une exposition immersive "Friends Experiences" sur la série à succès Friends a ouvert ses portes ce lundi 21 novembre au parc des Expos à Paris, Porte de Versailles. A découvrir jusqu'au 22 janvier, elle offre aux visiteurs une expérience inédite dans les décors de la série afin qu'ils pénètrent totalement son univers.

Les visiteurs ont notamment la possibilité de rejouer les scènes mythiques en prenant l'identité des personnages cultes de la série et en se prenant en photos dans les lieux symboliques tels que la fontaine du générique. Les places sont disponibles en ligne pour environ 25 euros.

La série Friends est une sitcom américaine en 10 saisons, avec 236 épisodes de 22 minutes, créée par Marta Kauffman et David Crane, et diffusée entre le 22 septembre 1994 et le 6 mai 2004 sur le réseau NBC. L'histoire raconte les péripéties de trois jeunes femmes et trois jeunes hommes new-yorkais liés par une profonde amitié. La série évoque la vie quotidienne de ces six amis, ainsi que l'évolution de leur vie professionnelle et affective pendant dix ans.