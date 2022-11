Tel-Aviv : le célèbre chanteur Aviv Geffen donnera son 1er concert au parc Hayarkon en mai

Aviv Geffen enregistre sa première chanson "Chaver" ("Ami") avec le groupe "Cats in the Piping"

Le célèbre chanteur de rock israélien Aviv Geffen se produira pour la première fois de sa carrière au Parc Hayarkon à Tel-Aviv, au printemps 2023, où plus de 30 000 personnes sont attendues. Le Rock Ball traditionnel de Gefen, qui se tient depuis plus d'une décennie, aura lieu le 11 mai, le lendemain du 50e anniversaire du chanteur.

Tomer Neuberg/Flash 90 Aviv Geffen

Aviv Geffen, issu d'une famille d'artistes et de chanteurs israéliens, s'est toujours positionné comme farouchement à gauche et anti-religieux avant d'évoluer ces dernières années.

Le chanteur fonde en 2001 avec Steven Wilson le groupe de rock alternatif Blackfield, et il acquiert sa notoriété notamment auprès des jeunes Israéliens. Sa musique traite de l'amour et la paix, mais aussi de la mort, du suicide, de l'armée et du refus de servir. Aviv Geffen enregistre sa première chanson "Chaver" ("Ami") avec le groupe "Cats in the Piping". En 1992, il publie son premier album, "Ze Rak Or Hayareach", pour lequel il compose les textes et la musique.

En 1993, Geffen il sort son second album, "Achshav Me'unan", produit par Moshe Levi et Ofer Meiri, disque d'or la même année, et qui exprime le ressentiment de la jeunesse israélienne envers le gouvernement. En 1999, il sort son 8e album, "Leilot levanim", dont le titre "Mexico" restera longtemps au sommet du hit-parade israélien.