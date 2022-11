Premier concert du groupe de musique national saoudien en Italie

Le groupe de musique national saoudien a été fondé en 2019

Les habitants de Rome ont assisté au premier concert du groupe de musique national saoudien dans le cadre de la 12e édition de "Musées en musique" en Italie. Le groupe était représenté par Emad Lufti Zari, Reaab Ahmed Boukhari, Abdelaziz Abdallah ben Shannan et Saoud Abdelaziz al-Khoulaif.

Les artistes saoudiens se sont produits dans la Sala della Protomoteca, l’une des salles les plus grandes et les plus prestigieuses des musées du Capitole, où de nombreux chefs-d’œuvre de l’art romain antique et de l’art baroque sont conservés.

Le groupe de musique national saoudien a été fondé en 2019 à l’initiative du ministère de la Culture, afin de représenter le Royaume dans des événements régionaux et internationaux, ainsi que de promouvoir son patrimoine musical dans le monde entier, conformément à la Vision 2030. Composé de 26 membres, le groupe s’occupe également de la formation de plus de 200 jeunes musiciens.

En Arabie saoudite, toutes les musiques sont caractérisées par une polyrythmie constante. Il existe de nombreux groupes folkloriques professionnels établis depuis des générations, certains sont composés exclusivement de femmes, qui ont le droit de jouer devant des publics mixtes.