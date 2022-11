Alain Chabat : "Je regrette un peu mon manque d'éducation religieuse"

"Les réponses religieuses ne m’intéressent pas, je ne veux que les questions. Chez les Juifs on est servi !"

Dans une interview donnée au magazine GQ, Alain Chabat se confie sur ses origines et son identité juive. Natif d’Oran en Algérie, il avoue ne pas avoir été élevé dans la foi. "Je me sens juif évidemment, même si je n’ai aucune éducation religieuse et suis par nature réfractaire aux clans. Mais je ne me définirais pas ainsi", assure-t-il.

Alain Chabat n’aime pas les étiquettes même s’il évoque sans complexe sa judéité, qu'il refuse de rendre taboue. "Prenez René Goscinny, l’un de mes maîtres. J’ai appris très tard qu’il était juif. A l’époque, je connaissais très peu de choses de sa vie mais j’étais sensible aux valeurs que véhicule son œuvre. Il n’y va pas en frontal, mais ça ne manque pas pour autant de points de vue. Comme lui, j’injecte quelques convictions à mes projets artistiques", confie-t-il.

LOIC VENANCE / AFP L'actrice française Doria Tillier, l'acteur français Alain Chabat et l'actrice française Anais Demoustier lors de la 75e édition du Festival de Cannes, le 21 mai 2022

Alain Chabat évoque également ses regrets par rapport à son manque d'éducation religieuse. "Je le regrette un peu aujourd’hui, parce que la culture ou le folklore peuvent être intéressants, quelle que soit la religion. En revanche, avoir les réponses ne m’intéresse pas du tout, je ne veux que les questions. Pour ça, chez les Juifs, on est servi : on répond à ta question par une autre question." Selon lui, la religion ne doit pas être considérée comme une réponse universelle, ni ne doit être imposée aux autres. "Je comprends que ça fasse du bien d’avoir les réponses, mais celui qui est pénible, c’est celui qui pense que le seul bon chemin est le sien", dit-il.