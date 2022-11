Tarantino revient sur sa rencontre "torride" avec sa femme israélienne Daniela Pick

"On a dansé toute la nuit, J'ai dû jeter ma chemise qui était tachée comme un cheval qui meurt"

Le réalisateur américain Quentin Tarantino a raconté pour la première fois sa rencontre avec sa femme israélienne Daniella Pick dans une interview accordée à l'animateur radio Howard Stern la semaine dernière.

"J'étais en Israël pour la première de 'Inglorious Bastards' à Tel-Aviv, et je l'ai rencontrée dans un club. Nous avons dansé toute la nuit, nous avons dansé pendant trois heures. J'ai dû jeter ma chemise au loin quand c'était fini parce qu'elle était juste tachée comme un cheval qui meurt", a raconté le réalisateur.

"Je n'avais jamais eu ce genre de soirée avant, et j'ai été à de très bonnes soirées, mais pas comme celle-ci. (Daniella) est à tomber. C'est une beauté, et son père est le chanteur pop le plus célèbre d'Israël, Tzvika Pick", a précisé celui a obtenu la Palme d'or à Cannes pour son cultissime Pulp fiction.

"Tout le monde sait qui elle est, elle a grandi sous les feux de la rampe, c'est comme une princesse. Mais on a laissé les choses partir à la dérive. J'ai continué à vivre ma vie et elle, la sienne", a-t-il ajouté.

"Six ans plus tard, je suis allé sur une croisière à laquelle j'ai été invité, et j'y ai rencontré une amie de la famille des Pick (…) Elle a appelé Daniella et m'a dit : 'je viens de lui parler, et il s'avère qu'elle vient de rompre avec son petit ami. Alors, quand tu auras fini la croisière, appelle-la'".

Tarantino raconte qu'il a alors appelé celle qui allait devenir sa femme, et qu'ils ont eu une conversation très agréable, "car elle était heureuse d'avoir de ses nouvelles".

LOIC VENANCE / AFP Le réalisateur américain Quentin Tarantino et sa femme, la chanteuse israélienne Daniella Pick à leur arrivée pour la projection du film "The Specials (Hors Normes)" à la 72e édition du Festival de Cannes, le 25 mai 2019

"On a décidé de se revoir, sans se faire de promesses, on ne savait pas ce qui aller se passer. On s'est dit qu'elle ne devait pas venir en Amérique et que je ne devais pas venir à Tel-Aviv, et on a décidé de se rencontrer à Paris ", a poursuivi Tarantino.

"Je pense qu'on s'est préparé à ce que ça marche. On s'est retrouvés à Paris, et depuis nous sommes ensemble".

Tarantino a deux enfants avec Daniella : un petit garçon prénommé Leo qui est né en février 2020, et une petite fille qui est née le 2 juillet 2022, tous deux à l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv.