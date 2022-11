Harrison Ford va de nouveau affronter les nazis dans le 5e opus d'Indiana Jones

Le plus célèbre des archéologues aura fort à faire dans "un château grouillant de nazis" en 1944,

Dans le cinquième opus des aventures d'Indiana Jones qui doit sortir en 2023, le plus célèbre des archéologues incarné par Harrison Ford aura fort à faire dans "un château grouillant de nazis" en 1944, selon les nouveaux détails de l'intrigue révélés cette semaine par le magazine Empire. L'acteur sera rajeuni digitalement pour la séquence d'ouverture du film. L'essentiel de l'action du film devrait ensuite se dérouler durant l'année 1969.

Des photos du tournage ayant fuité avaient laissé penser que les nazis seraient impliqués dans l'intrigue à un certain degré, sans que l'on sache à quel point. Les scènes où l'on voit Indy combattant les nazis à poings nus sont devenues un élément emblématique de la série : dans le premier volet, "Les Aventuriers de l'Arche perdue" sorti en 1981, les soldats du Reich sont réduits littéralement en cendre par une présence divine, après avoir tenté d'ouvrir l'Arche d'alliance, le coffre qui, selon la Bible, contient les Tables de la Loi données à Moïse sur le mont Sinaï.

https://twitter.com/i/web/status/1593994879050420225 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Et dans Indiana Jones et la dernière croisade" de 1989, notre héros enchaîne les bagarres contre les nazis, et se trouve même, malgré lui, nez à nez avec Adolf Hitler, qui signe un autographe dans le carnet de son père, lors d'un autodafé à Berlin. Mais le dernier volet, "Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal" sorti en 2008 a subi une légère évolution, l'action se déroulant dans les années 1950 et les méchants nazis ayant été remplacés par les Soviétiques.

Le cinquième film d'Indiana Jones, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, mettra en vedette Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen, et sera le premier à ne pas être réalisé par Steven Spielberg. Ce dernier, qui reste impliqué en tant que producteur, a confié les rênes à James Mangold, qui a notamment réalisé "Logan" et "Ford contre Ferrari".