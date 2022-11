L’écrivain français Philippe Besson pour la première fois en Israël

En 2022, il totalise 22 romans, dont plusieurs ont été adaptés pour le cinéma ou le théâtre

L'écrivain français Philippe Besson présentera pour la 1ère fois en Israël l’adaptation au théâtre et en hébreu de l’un de ses romans les plus intimes, Arrête avec tes mensonges, à l'occasion du Festival de Théâtre Tmuna qui aura lieu du 6 au 16 décembre. Pour sa 11ème édition, le Festival s’intéresse aux créateurs et créatrices qui interrogent le public sur les sujets les plus débattus du moment.

Le roman de Philippe Besson, publié en 2017 a été récompensé du Prix des Maisons de la presse. Il s'agit d'un roman autobiographique qui raconte la rencontre de l'auteur avec un jeune homme et leur passion dévorante. Le roman est ainsi remarqué par Nir Frankel et Tali Hecht qui l’adaptent au théâtre en hébreu. Les premières représentations en juin 2021 rencontrent un franc succès auprès du public israélien. La pièce sera ensuite sélectionnée à iSRA-DRaMA, International Exposure of Israeli Theatre, dont l’un des rôles majeurs est de présenter la création théâtrale israélienne aux professionnels du monde entier.

Lors du Festival Tmuna, une représentation sera donnée le vendredi 9 décembre à 13h00 en hébreu sous-titrée en français, en présence de Philippe Besson, qui sera suivie d'une conversation personnelle en français, traduite simultanément en hébreu, entre Philippe Besson et le réalisateur israélien Shlomi Elkabetz, sur le thème "Pourquoi écrit-on ? – Comment les artistes se nourrissent de leurs histoires personnelles pour créer".

Ecrivain, dramaturge et scénariste français, Philippe Besson a également endossé le rôle de critique littéraire et animateur de télévision. Il s'est fait connaître en tant qu'écrivain avec le roman En l'absence des hommes en 2001, qui a reçu plusieurs prix. En 2022, il totalise 22 romans, dont plusieurs ont été adaptés pour le cinéma ou le théâtre, et il a participé à l'écriture du scénario de plusieurs films pour la télévision.