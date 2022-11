Le Goncourt des lycéens 2022 attribué à Sabyl Ghoussoub pour "Beyrouth-sur-Seine"

"C'est le plus beau des prix. C'est un encouragement"

Une réflexion sur la famille et l'immigration: le journaliste franco-libanais Sabyl Ghoussoub a remporté jeudi le Goncourt des lycéens 2022 pour son roman "Beyrouth-sur-Seine". "Le mauvais lycéen que j'étais devrait remercier les merveilleux lycéens que vous êtes. Ce prix est un énorme honneur", a réagi au téléphone Sabyl Ghoussoub joint par le jeune jury après l'annonce du prix.

"Ce livre, c'est un hommage à mes parents, aux exilés de la guerre, je pense beaucoup aux vivants. C'est une belle histoire personnelle qui va bien au-delà de l'histoire de mes parents et je ne vous remercierai jamais assez pour ce choix", a-t-il ajouté.

Dans "Beyrouth-sur-Seine" (éd. Stock), son deuxième roman, le chroniqueur littéraire et journaliste franco-libanais âgé de 34 ans, propose une réflexion sur la famille et l'immigration, en questionnant ses parents venus s'installer en 1975 à Paris alors que la guerre va ravager leur pays.

"C'est le plus beau des prix. C'est un encouragement. Cela peut me permettre de m'accorder plus de temps pour l'écriture", a expliqué Sabyl Ghoussoub. "Pour le Liban je suis très heureux, je ne sais pas si ce prix peut faire du bien l'espace de quelques secondes à quelqu'un là-bas, en tout cas, si c'est le cas j'en suis ravi", a ajouté le journaliste, chroniqueur à L'Orient-Le Jour.

A l'issue de deux tours de scrutin, le prestigieux prix a couronné par 7 voix Sabyl Ghoussoub, contre 5 pour le philosophe Nathan Devers et son livre "Les liens artificiels" (éd. Albin Michel). Les deux autres finalistes étaient Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde et auteure de "La petite menteuse" (éd. L'Iconoclaste), et la journaliste suisse Sarah Jollien-Fardel pour "Sa préférée" (éd. Sabine Wespieser). Le roman de Brigitte Giraud "Vivre vite" (éd. Flammarion), Goncourt 2022, n'avait pas été retenu.

Ce 35e Goncourt des lycéens, décerné à Rennes par un jury de 12 lycéens, devait être remis à l'auteur à Paris dans la soirée au ministère de l'Education nationale.