Ronit Elkabetz aurait eu 58 ans cette semaine, Valérie Abecassis lui rend hommage dans "Culture", à 22h

Ce soir dans Culture, un hommage à l'immense actrice et réalisatrice Ronit Elkabetz, un reportage sur Starmania, qui revient en France dans une version très réussie, et deux photographes, Marc Israel Sellem et Oren Ziv, deux visions opposées de la photographie.

A 22h, sur i24NEWS