Irene Cara, la chanteuse de "What a Feeling" et "Fame", décède à l'âge de 63 ans

La chanteuse avait obtenu l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1984

La chanteuse Irene Cara, qui avait obtenu un Oscar et un Grammy en 1984 pour la chanson "What a Feeling", écrite pour le film "Flashdance", est décédée cette semaine à l'âge de 63 ans dans sa maison en Floride, a annoncé samedi son attachée de presse sur Twitter. "C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce la disparition d'Irene Cara. La cause de sa mort n'est pas encore connue et nous vous en informerons dès que cette information sera disponible", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"La famille d'Irene demande le respect de sa vie privée en cette période de deuil. Elle était une magnifique âme dont l'héritage vivra à jamais à travers sa musique et ses films", a-t-elle ajouté. Irene Cara a débuté sa carrière dans les années 1970, d'abord comme actrice dans des séries avant de se faire connaître en incarnant le rôle principal de la comédie musicale Sparkle (1976), devenue culte.

En 1980, elle a joué dans le film "Fame" le rôle de Coco Hernandez. Elle a aussi signé la chanson du générique, qui lui permet de rencontrer un premier succès dans les charts aux États-Unis et dans le reste du monde. En 1984, elle écrit et interprète "What a Feeling", qui lui vaut l'Oscar de la meilleure chanson originale et le Grammy Award de la meilleure chanteuse pop. La chanson sera numéro un dans le monde entier et propulsera le film "Flashdance" vers le succès.