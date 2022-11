Le groupe Imagine Dragons va se produire en Israël pour la première fois

Le groupe américain, l'un des plus populaires au monde, sera au parc Hayarkon de Tel Aviv, le 29 août 2023

Le célèbre groupe de rock américain Imagine Dragons, l'un des plus populaires au monde, va se produire en Israël pour la toute première fois le 29 août 2023, annonce vendredi le tourneur Live Nation Israel. Le concert, qui aura lieu au parc Hayarkon de Tel Aviv fera partie du Mercury World Tour, organisé dans le sillage du nouvel album du groupe "Mercury - Acts 1 & 2". Le groupe est notamment l'auteur de tubes tels que "Believer", "Thunder" ou encore "Enemy".

Les prix des billets varieront entre 340 shekels (95 euros) pour l'accès à la pelouse devant la scène, à 790 shekels (221 euros) pour l'espace VIP.

Le groupe, originaire de Las Vegas, a annoncé neuf nouvelles dates à sa tournée, dont Israël, le Danemark, l'Italie, la Croatie, la Pologne, la Lituanie, la France et la Grèce. Avec des ventes cumulées de 66 millions d’équivalents albums, 55 millions de chansons numériques et 110 milliards de streams, Imagine Dragons se distingue comme étant "le seul groupe de l’histoire" à avoir obtenu quatre singles de diamant RIAA (Recording Industry Association of America), selon son manager Live Nation.