Le romancier Marek Halter a sorti son nouveau livre "La juive de Shanghai" dans lequel il revient sur la fuite des Juifs polonais à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire retrace le destin hors du commun de Clara, résistante allemande, et Ruth, une couturière juive de Varsovie. Elles décident de quitter Berlin pour Shanghai afin d'échapper à l'horreur nazie.

"Quand j’ai appris que Shanghai avait été la seule ville prête à accueillir les Juifs, comme ceux de ma famille, je me suis intéressé aux Juifs de Chine. J’ai ainsi découvert qu’une communauté chinoise juive y était établie depuis le 11e siècle ! Comme vous le dites, je suis 'un passeur de mémoire', donc lorsque je déniche une histoire qui me passionne, je mets un point d’honneur à la partager de la manière la plus ludique qui soit, afin que les lecteurs s’enthousiasment avec moi", a-t-il déclaré à Cnews.

L'histoire s’articule autour d’une amitié indéfectible entre deux femmes.

Marek Halter est un écrivain français, Juif d'origine polonaise. Dans ses livres, il aborde notamment l'histoire du peuple juif. À la veille de la guerre des Six Jours, en 1967, il lance un appel international en faveur de la paix au Proche-Orient. Après la fin de la guerre, il fonde le Comité international pour la paix négociée au Proche-Orient et il est à l'origine des premières rencontres entre Israéliens et Palestiniens.

En 1976, Marek Halter publie son premier livre Le Fou et les Rois, prix Aujourd'hui relatant ses expériences au Proche-Orient qui deviendra un best-seller. Quelques années plus tard en 1982, il est élu président de l’Institut Andreï Sakharov, puis, en 1984, préoccupé par la montée du racisme et de l’antisémitisme en France, il participe à la création du mouvement SOS Racisme.