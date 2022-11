L'Orchestre philharmonique d'Israël se compose de 110 musiciens

Dans le cadre du renforcement des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, l'Orchestre philharmonique d'Israël a été invité à se produire le 20 décembre prochain à l'auditorium de l'Emirates Palace d'Abu Dhabi.

L'OIP interprétera la Symphonie n° 1 de Gustav Mahler et le Concerto pour piano n° 23 de Wolfgang Amadeus Mozart.

L'orchestre a récemment terminé une tournée aux États-Unis, sa première tournée à l'étranger depuis la pandémie de coronavirus. Israël et les Emirats arabes unis ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 à Washington.

L'orchestre philarmonique d'Israël a été fondé en 1936 par le violoniste juif d'origine polonaise Bronisław Huberman sous le nom d''Orchestre de Palestine', alors que beaucoup de musiciens juifs étaient progressivement expulsés des orchestres européens (en Allemagne, en Autriche, en France sous la pression de l'idéologie nazie, etc.). Son concert inaugural a eu lieu à Tel-Aviv le 26 décembre 1936, avec Arturo Toscanini au pupitre de chef d'orchestre puis il a été rebaptisé "Orchestre philharmonique d'Israël" depuis la création de l'État d'Israël en 1948.

L'Orchestre philharmonique d'Israël se compose de 110 musiciens, dont plus de la moitié sont nés en Israël. Les autres sont majoritairement originaires des pays d'Europe de l'Est, de Russie, et des États-Unis. Ils se produisent à Tel-Aviv, Jérusalem et Haïfa, donnant près de 200 concerts par an.